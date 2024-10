Do roku 2040 mezi nejlepší evropskou desítkou. Vláda schválila hospodářskou i čipovou strategii

Vláda schválila hospodářskou i polovodičovou strategii. Oba dokumenty by podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) měly přispět k vytváření kvalitních pracovních míst, rozvíjet průmysl s vysokou přidanou hodnotou a posunout Česko mezi ekonomicky nejsilnější země Evropské unie. Opoziční hnutí ANO hospodářskou strategii kritizovalo, podle něj je šitá horkou jehlou a hnutí hodlá připravit vlastní dokument.

Podle Vlčka je cílem hospodářské strategie posunout Česko do roku 2040 mezi deset zemí EU s nejvyšším hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele. V současnosti je Česko na 14. místě. Dokument zahrnuje investice do lidského kapitálu, strategii infrastruktury, strategii klíčových hospodářských odvětví a zajištění financování pro naplnění cílů. Do konce února hodlá ministerstvo průmyslu vypracovat ještě implementační plán pro dosažení cílů ze strategie.

Vlček základní body strategie představil v úterý na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Rozvoj strategické infrastruktury, tedy dopravní, energetické a digitální, musí podle materiálu doprovázet investice do udržitelné energie a podpory technologických inovací, které zvýší konkurenceschopnost a budou šetrnější k životnímu prostředí. Ministerstvo průmyslu chce podle nové strategie také podporovat modernizaci domácích firem, zejména těch malých a středních, zvláštní pozornost věnuje čisté mobilitě a polovodičům.

Polovodičům se věnuje i samostatná strategie, kterou dnes kabinet rovněž schválil. Podle Vlčka se největší investice v Česku v blízké budoucnosti budou zaměřovat právě na tento průmyslový sektor. „Polovodiče jednou z oblastí, jak rozvíjet český průmysl s vysokou přidanou hodnotou, který přináší dobře placená místa pro české občany,“ řekl ministr.

VIDEO: Pokud se někdy Čína rozhodne nám škodit, bude to fatální. Proto vyrábíme i v Evropě, říká miliardář Dědek v pořadu FLOW.

• e15

Stínový premiér ANO Karel Havlíček dnes hospodářskou strategii kritizoval. Podle něj je dokument ušitý horkou jehlou na poslední chvíli. „Je to slohové cvičení. Změť dobrých úmyslů, aniž by se zohlednily hlavní priority,“ uvedl. Pozitivně lze podle něj hodnotit to, že se strategie věnuje trhu práce a pokouší se provázat hospodářskou oblast s veřejnou správou. Obsahuje také cenné analytické údaje, z nichž lze vycházet.

Proti Havlíčkově kritice se ohradili Vlček i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle nich ANO vede destruktivní politiku, místo aby jednalo s vládou o spolupráci v klíčových oblastech.