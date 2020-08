Ředitelé škol dostali pokyny k provozu škol za epidemie koronaviru | E15.cz

Za necelé dva týdny vyrazí žáci a studenti opět do škol a po zhruba půl roce odloučení se opět sejdou celé třídy. Provoz na školách by se měl vrátit do běžných kolejí, žáci však budou muset na chodbách a v dalších společných prostorách nosit roušky, v samotných třídách je mohou sundat. Sérii dalších opatření a doporučení rozeslalo tento týden školám ministerstvo školství.

„Školy budou od prvního září vstupovat do standardního provozu,“ řekl v úterý ministr školství Robert Plaga (ANO), podle kterého se budou opatření na školách řídit podle epidemiologického semaforu. V případě zhoršení situace se mohou například omezit návštěvy cizích lidí na školách, omezit aktivity mimo školu a v krajním případě může dojít opět k přechodu celých tříd nebo i škol na výuku na dálku.

„Chceme maximálně obnovit výuku ve standardním režimu, aby provoz na školách nebyl omezen, pokud to nebude nezbytně,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), podle kterého bude klíčová hygiena. Víc by se mělo uklízet, dezinfikovat, větrat, děti by měly dodržovat mytí rukou. Důležité jsou i odstupy, například mezi učitelem a zbytkem třídy. V družinách, jídelnách a na akcích by se nemělo setkávat více tříd, aby nemuselo případně do karantény více dětí.

Pokud se přece jenom objeví nakažený žák, nebude podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové potřeba zavírat celou školu. „Pokud se ve škole objeví pozitivní dítě nebo zaměstnanec školy, tak provede krajská hygienická stanice standardní epidemiologické šetření,“ uvedla Rážová s tím, že do karantény může jít kvůli jednomu nakaženému žákovi tři nebo čtyři další, případně celá třída.

V září se do školy vrátí děti po několika měsících domácího vyučování a míra jejich vědomostí může být ještě nižší, než je běžné po letních prázdninách. Učitelé budou muset podle Plagy první zářijové týdny věnovat tomu, aby zjistili, jak na tom děti jsou. Rozhodně ale nemusí s žáky probrat vše, co na jaře kvůli pandemii koronaviru zameškali. „Zaměřit by se měli na základní látku a předměty, jako jsou jazyky či matematika,“ řekl ministr.

Ministerstvo také chce po školách, aby se dobře připravily na případnou distanční výuku, kterou chce vláda uzákonit. Na tu by měli učitelé přejít, pokud se v karanténě ocitne více než půlka třídy. S žáky by si měli učitelé dopředu dohodnout jasná pravidla pro výuku na dálku. Zároveň by měly školy během podzimu zjistit, jak jsou studenti doma technicky vybavení. Školy by měly dostat 1,2 miliardy korun na nákup počítačů.

Opoziční strany mají o některých opatřeních pochybnosti. „Od ministrů zní silné doporučení zachovat homogenitu školních skupin. Současně mají ředitelé zachovat chod školních družin. Jak nazvat doporučení, které je v praxi nerealizovatelné? Alibismus, který tu odpovědnost přenese na ředitele,“ uvedl lidovecký poslanec Marek Výborný.

Lidovcům i občanským demokratům přijde nelogické nošení roušek ve vybraných částech škol. „Při vstupu do školy budou muset mít žáci roušku. Ve třídě, v jídelně a v družině ji hygienicky sundají a někam uloží. Na toaletě a na chodbě ji opět nasadí,“ řekla poslankyně Miroslava Němcová (ODS), která situaci označila za blázinec.