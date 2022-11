Důchodce Miloš Zeman bude mít nárok na penzi, stotisícovou rentu i auto s řídičem | E15.cz

Důstojný život Zemanovi zajistí zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, který byl přijat v roce 2004, rok po odchodu prvního prezidenta České republiky Václava Havla z funkce. Jako exprezident získá Zeman doživotní rentu ve výši 50 tisíc korun měsíčně, kterou bude muset sice danit, ale nemusí z ní odvádět zdravotní a sociální pojištění.

K tomu získá víceúčelovou paušální náhradu ve výši dalších padesát tisíc korun měsíčně, která má podle zákona sloužit zejména k provozu kanceláře a zaplacení asistenta. K tomu je ovšem třeba dodat, že se zákon od roku 2004 nenovelizoval. Tehdy činila průměrná mzda kolem 18 tisíc korun, nyní je to kolem 40 tisíc korun. Případný asistent by tak musel zřejmě výrazně slevit ze svých nároků. Exprezident získá také podle zákona do bezplatného užívání auto ve vlastnictví státu, a to s řidičem nebo bez. Možné je i přidělení ochranky.

Zemanův důchod

Osmasedmdesátiletý prezident také bude k rentě pobírat starobní důchod. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček nechtěl říci, jak vysokou penzi bude Zeman pobírat. V roce 2019 řekl Zeman pro Blesk, že jeho důchod činí 15 tisíc korun měsíčně, po všech valorizacích v posledních letech je částka nyní pravděpodobně kolem dvaceti tisíc korun.

Jako prezident měl přitom Zeman v posledních deseti letech nadprůměrné příjmy. Plat prezidenta je nyní kolem 300 tisíc korun měsíčně, k tomu dostává náhrady v přibližně stejné částce. Plat se sice daní běžnou 15procentní sazbou, ale podobně jako z renty se z ní neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Prezidentský plat se daní teprve od roku 2011, tedy od průběhu druhého funkčního období Klause, do té doby byl od daní osvobozen. Není jasné, jestli se Zemanův důchod přepočítá podle posledních příjmů.

Zeman chce po konci mandátu zůstat v Lánech. Před třemi lety zde koupil za 2,5 milionu korun pozemek o rozloze 1000 metrů čtverečních. Na něm prezidentský pár vybudoval dvoupatrový dům, kterému Zeman říká bungalov.

Exprezidenti v jiných státech

Situace v okolních zemích je různá. Polský exprezident si přijde například v přepočtu na 34 tisíc korun měsíčně, Lech Wałęsa si kvůli tomu loni postěžoval, že nemá ani na dárky rodině. Musí si tak přivydělávat přednáškami nebo vydáváním knih. Wałęsa dlouhodobě označuje rentu za nedůstojnou.

Renta slovenského exprezidenta byla dlouho ještě horší, do roku 2015 pobírali bývalí prezidenti jen tisíc eur měsíčně. Zákonodárci poté sumu valorizovali a nyní odpovídá trojnásobku průměrné mzdy. Andrej Kiska, Ivan Gašparovič a Rudolf Schuster tak mají v současnosti nárok na více než 80 tisíc korun měsíčně.

Dobře se mají naopak němečtí exprezidenti, kteří si přijdou na půl milionu korun měsíčně. V ničem si tak nezadají se slavnými americkými bývalými prezidenty, kteří dostávají zhruba 460 tisíc korun měsíčně, vdovám po bývalých prezidentech stát dokonce přiznává kolem 41 tisíc korun měsíčně. Rakouští exprezidenti nedostávají naopak nic.