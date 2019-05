Důchodová komise zvažuje zřízení státního spořicího fondu | E15.cz

Komise chce do příštího, červnového zasedání připravit plán řešení, byť není jasné jakého. „Jednou z variant by mohl být státní spořicí fond,“ míní šéfka komise Danuše Nerudová.

Národní penzijní fond, který by mohla vést například ČNB, navrhli Piráti. „Myslím si, že by občané měli mít na výběr. Dnes mají střadatelé možnost využít jen soukromých fondů v rámci třetího pilíře,“ řekl pirátský poslanec a člen komise Tomáš Martínek.

Lidé by si podle Martínka v národním fondu spořili a stát by za jejich vklady ručil do jejich plné výše. Výnosy by měly pokrýt aspoň inflaci. „Zároveň by to mělo být výhodné i pro stát, který bude levně podporovat spoření občanů na stáří a získá nový zdroj financování,“ dodal.

Pilíř má i své obhájce

Aleš Poklop z Asociace penzijních společností třetí pilíř hájí. „Bohužel jsme nebyli přizváni k jednání komise a nemáme možnost nahlédnout do konkrétních podkladů a úvah, ze kterých ministryně vyvozuje svá tvrzení o neefektivnosti. Její vyjádření vnímáme spíše jako politický výkop, který by měl rozproudit odbornou diskuzi,“ uvedl.

V dobrovolném důchodovém třetím pilíři v prvním čtvrtletí spořilo 4,4 milionu lidí, kteří v něm mají uloženo přes 457 miliard korun.

Komise dále jednala o vymezení fyzicky náročných povolání, která by mohla mít nárok na dřívější odchod do důchodu. Dříve mohou nyní odcházet do penze horníci. Členové komise se shodli, že by bylo vhodné znovu zavést tzv. důchodové kategorie, které by definovaly náročnost profesí.