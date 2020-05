Vláda schválila odložení EET do konce roku | E15.cz

Vláda na pondělním zasedání schválila odložení elektronické evidence tržeb (EET) pro všechny vlny do konce letošního roku. Informovalo o tom ministerstvo financí. V úterý by se návrhem podle nedělního vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) měla zabývat Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze.

Zatím sněmovna schválila pozastavení celé EET na dobu stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Nouzový stav je prozatím schválen do 17. května. Od 1. května měla být EET spuštěna v další vlně pro ty, kteří dosud neevidovali tržby. Jde například o řemeslníky nebo lékaře.

„Musíme pružně reagovat na závažnost krize a nechat ekonomiku pořádně nadechnout. V tuto chvílí je důležité, aby podniky vůbec fungovaly. Na priority řádného výběru daní a zajištění rovných podmínek pro byznys určitě nerezignujeme, ale s ohledem na vývoj situace považuji za rozumné s nimi několik měsíců počkat,“ uvedla Schillerová. „Ti, co již tržby evidovali, získají čas na případné aktualizace certifikátů. Ti, kteří měli začít evidovat v poslední vlně, budou mít více času na přípravu,“ dodala.

Delší odložení náběhu posledních fází EET je podle Petra Linxe z poradenské společnosti BDO dobrou zprávou pro dotčené podnikatele. „Tito podnikatelé se budou muset soustředit především na zvládnutí současné nepříznivé situace. Zavádění systémů EET a obavy z kontrol by tomu určitě nepomohly,“ uvedl.

„Chápal jsem odůvodnění odkladu EET u třetí a čtvrté vlny. Jak ale odůvodníme odklad do konce roku pro všechny? Není již potřeba miliard do rozpočtu, nebo je naopak potřeba nahodit motor i v případě šedé ekonomiky?“ uvedl na twitteru partner v poradenské společnosti Apogeo Jiří Žežulka. Vláda při zavádění EET argumentovala mimo jiné omezením šedé ekonomiky a vyššími příjmy do státního rozpočtu.

Menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD na začátku dubna nesouhlasil s návrhem opozičních poslanců z řad Pirátů, TOP 09, SPD, KDU-ČSL, ODS a STAN na odklad zavedení EET do dalších odvětví z letošního 1. května na 1. leden příštího roku.

Sněmovní opozice s EET nesouhlasí. Část zákonodárců z řad Pirátů, ODS, SPD, TOP 09 a STAN se kvůli nesouhlasu s novelou zákona o EET obrátila letos v lednu na Ústavní soud. Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

Podle dostupných údajů ke konci dubna bylo do EET zaregistrováno 197 463 podnikatelů.