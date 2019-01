Ekonomice by prospělo opatrné zvýšení úrokových sazeb, říká člen bankovní rady Michl | E15.cz

Pokud v letošním roce dále nevzrostou úrokové sazby, banky za současných podmínek nemají důvod dále zdražovat hypotéky, doplnil Aleš Michl. Pětiletá úroková sazba, která ovlivňuje ceny hypoték, spadla podle něj za měsíc ze 2,3 procenta na 1,9 procenta. Doporučení ČNB omezující banky při poskytování hypoték není třeba dále zpřísňovat, dodal. „ČNB ovlivňuje krátké úrokové sazby, ale ty delší pětileté a víc jsou nyní stlačeny výrazně dolů, a trh nemovitostí by tak dále mohl přerůstat do bubliny. Proto byla zavedena pravidla pro nové hypotéky,“ uvedl Michl. Zápisník Vladana Gallistla: Ceny realit jen vzhůru Průměrná úroková sazba hypoték v prosinci stoupla podle údajů Fincentra Hypoindexu na 2,91 procenta z listopadových 2,78 procenta. Hypotéky tak zdražily nejrychleji za posledních deset let. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to na 1,77 procenta. Loni v lednu byla na 2,28 procenta. Říjnová regulace ČNB zavedla pravidla, podle kterých objem všech úvěrů žadatele nesmí převýšit devítinásobek jeho čistého ročního příjmu. Omezeny jsou také hypotéky s LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) nad 80 procent. Tyto parametry by Michl zachoval. Hranice indikátoru DSTI, podle kterého měsíční splátka klienta nesmí přesáhnout 45 procent jeho měsíčního čistého příjmu, by se mohla snížit. „S růstem sazeb tento indikátor ztrácí na významu,“ podotkl. Bankám spadnou do klína miliardy navíc Michl souhlasí s názorem guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, podle kterého by bankám měl pravidla pro poskytování hypoték nařizovat zákon. „Zbytečně se z toho stalo politické téma. Ministerstvu financí se do toho moc nechce. Ale centrální banka k tomu, aby mohla plnit cíl finanční stability, zákon potřebuje,“ poznamenal. Objem hypotečních úvěrů činil loni podle odhadů lídra trhu Hypoteční banky 220 miliard korun, což je o šest miliard Kč méně než v roce 2017. Letos očekává pokles na 200 miliard korun. Vývoj na trhu hypoték v minulém roce podle generálního ředitele banky Jiřího Feixe výrazně ovlivňovaly regulace ze strany ČNB, které znamenaly postupný růst úrokových sazeb i výrazné zpřísnění podmínek pro získání hypotéky. „Naše interní data ukázala, že zavedení říjnových omezení dopadlo na více než desetinu žadatelů o hypotéku,“ uvedl Feix. „Nové hypotéky loni nepropadly, spadlo refinancování. Opatření ČNB míří na nové hypotéky, a tam trh dolů nešel,“ reagoval Michl.