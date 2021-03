Exekutoři varují před chaosem, vzdali zásadní novelu kodexu. Sněmovna ulevila dětským dlužníkům | E15.cz

Projednávané změny sníží vymahatelnost práva, míní komora. Vláda by podle exekutorů měla předlohu z legislativního procesu buď stáhnout, nebo by ji měla dolní komora parlamentu zamítnout, a to před rozhodujícím třetím kolem projednávání.

„Obáváme se, že výsledný produkt nemůže nikterak přispět ke kultivaci právního řádu či k odstranění největších vad systému,“ uvedl šéf komory Jan Mlynarčík. Dodal, že novela exekučního řádu a občanského soudního řádu, s níž nesouhlasila ani Legislativní rada vlády, by ztížila život nejen věřitelům a exekutorům, ale i dlužníkům.

Ve hře je celkem 32 různých úprav. Kromě místní příslušnosti exekutorů k dlužníkům neboli teritoriality navrhují zákonodárci omezení zabavování movitých věcí a v případě nižších dluhů uzákonění povinnosti umožnit dlužníkovi splátkový kalendář. Ústavně-právní výbor navíc podpořil hned dvě poslanecké změny, které míří na dluhy z minulosti.

„Bylo předloženo velké množství pozměňovacích návrhů, které jsou často vzájemně nesouladné, mnoho z nich nebylo podrobeno žádné rozpravě nebo jsou legislativně nezvládnuté. Části z nich dokonce chybí dostatečné odůvodnění. Výsledkem je zcela zmatečná situace, která kolem novely exekučního a občanského soudního řádu panuje,“ podotkl Mlynarčík.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) označila zákon při únorovém druhém čtení za „drama“. Měla na mysli to, že sněmovna může schválit úplné jiné znění, než sepsal její úřad.

Komora kritizuje především možnost zastavení exekuce, pokud dlužník uhradí jistinu, snížení odměn exekutorů o třetinu, úpravy povinných záloh na exekuci a pravidelné rozesílání spisů poštou bez úhrady nákladů a bez ochrany osobních údajů.

Ústavně-právní výbor už dříve vyškrtl z vládní novely kodexů takzvaného sněhuláka neboli ustanovení, podle něhož by se všechny exekuce na jednoho dlužníka soustředily u exekutora, který zahájil první z nich. Sněhuláka obhajovala ministryně Benešová argumentem, že snížit náklady řízení.

Sněmovna v pátek schválila alespoň dlouho odkládané omezení dluhů dětí. Vymáhání takových peněžních pohledávek by mělo být už od července možné pouze do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Stejně se ohraničí rovněž vymáhání smluvních pokut. Předlohu, pro níž hlasovalo všech 101 přítomných poslanců, nyní posoudí Senát. Cílem úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy.

Aktuálně je v Česku v exekuci přes dva tisíce dětí, z toho přibližně 1400 jsou nezletilí do 15 let věku.

„Zastavujeme dvacetiletou praxi dětských dluhů, dětských exekucí,“ řekl Patrik Nacher (ANO). Podle pirátského poslance Lukáše Koláříka jde o konec „černé etapy“ v exekucích. „Že dítě může být dlužníkem, je absurdní nesmysl,“ uvedla Alena Gajdůšková (ČSSD).

Přijetí novely zákona přivítal i šéf Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl. „Konečně jsme se zařadili zařadili v oblasti dětských exekucí k civilizovanému světu,“ soudí.

Práva věřitelů vládní novela brání tím, že současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě výjimky. Dítě bude odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, nebo pokud to dovolí jeho majetkové poměry. Jde například o případ, kdy dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Další změny v exekucích

Chráněný účet - Dlužníci v exekuci budou moci mít nezabavitelné peníze na zvláštním bankovním účtu. Změnu už podepsal prezident a bude platit od dubna. Takzvaný chráněný účet má zabránit neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz. Konta budou muset banky zakládat na žádost dlužníků zdarma, bezplatné budou také vedena. Shromažďovat se na nich budou peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Dlužník bude moci mít pouze jeden chráněný účet.

Počet exekucí a lidí v řízení

2016 vedeno 4,460 000 exekucí proti 834 000 lidem

2017 vedeno 4,670 000 exekucí proti 863 000 lidem

2018 vedeno 4,679 200 exekucí proti 822 000 lidem

2019 vedeno 4,500 500 exekucí proti 790 000 lidem

2020 vedeno 4,330 400 exekucí proti 720 000 lidem * údaj k 11. listopadu 2020

Zdroj: Exekutorská komora