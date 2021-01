Exekucí bylo nejméně za jedenáct let. Koronavirus ale dlužníky ještě dožene, varuje odborník | E15.cz

Dlužníci si loni mohli oddechnout. Úvěrová a insolvenční moratoria i vládní podpůrné programy pomohly k tomu, že meziročně bylo zahájeno o pětinu méně exekucí. Exekutoři jich loni nově zahájili necelých 408 tisíc, nejméně za posledních jedenáct let.

„Opět se potvrzuje dlouhodobý trend, že exekucí bude každoročně zahajováno méně,“ řekl Jan Mlynarčík z Exekutorské komory. „Významný podíl na tak velkém poklesu může mít epidemiologická situace. Na základě vládních opatření došlo i k plošnému omezování provádění exekucí, čímž dochází k faktické paralýze věřitelů, kteří ztrácejí víru ve vymožení svých pohledávek,“ dodal.

Odborník na problematiku předlužení Radek Hábl ale varuje před přílišným optimismem. „Do exekuce se člověk nedostane přes noc, jedná se o dlouhý proces trvající minimálně rok a půl i více. Dopady koronakrize budeme pozorovat až s patřičným odstupem,“ uvedl. Při minulé ekonomické krizi podle něho nastaly nejvyšší přírůstky nových exekucí se zpožděním dvou až tří let. Roli také hraje pomalejší rozhodování soudů o exekucích a insolvencích.

Prezident Miloš Zeman loni v listopadu podepsal novelu zákona, podle níž jsou exekuce až na výjimky pozastaveny do konce ledna. Kromě toho novela zajistila firmám v hospodářských potížích, že do konce června na sebe nemusejí podávat insolvenční návrh. Povinný souhlas věřitelů s prodloužením ochranného moratoria u insolvenčních návrhů byl zrušen.

Vládní opatření podle Hábla jen oddalují řešení problémů. „Domnívám se proto, že ve druhé půlce letošního roku a zejména v příštím roce můžeme očekávat otočení dosavadního trendu poklesu nových exekucí. Vše samozřejmě závisí na délce trvání koronakrize a efektivitě vládních opatření,“ řekl.

Poslanci budou v nejbližších dnech rozhodovat o návrhu insolvenční novely, kterou předkládá ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) na základě evropské směrnice. Pokud projde v navržené podobě, mohli by být spotřebitelé i podnikatelé bez dluhů už do tří let. Tedy výrazně rychleji než dosud. Poslední významné změny v insolvencích se přitom odehrály poměrně nedávno, v polovině roku 2019.

Novelu kritizuje kromě zástupců věřitelů a exekutorů například i Hospodářská komora, která se obává zhoršení platební morálky. Z druhé strany naopak zaznívá argument, že rychlé a jednoduché oddlužení je jedinou šanci pro ty, kteří bojují s deseti a více exekucemi.