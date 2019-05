Havlíček odvolal šéfa státního podniku Diamo Rychtaříka. A nařídil ve firmě audit | E15.cz

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) s okamžitou platností odvolal ředitele státního podniku Diamo Tomáše Rychtaříka. Do funkce dočasně jmenoval manažera Jiřího Ježe. Uvedl to ministr Havlíček. V podniku nařídil hloubkový audit. Rychtařík řekl, že nebude ministrovo rozhodnutí komentovat. Státní podnik Diamo se zaměřuje na řešení následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví.

Havlíček řekl, že odvolal Rychtaříka kvůli podpisu smlouvy o dílo týkající se ekologické zátěže - Sanace kontaminovaného území Trojice za více než 856 milionů korun. Rychtařík tak učinil den po nástupu Havlíčka do funkce, aniž o tom ministra informoval.

"O podpisu tak významné veřejné zakázky neinformoval ani předsedu dozorčí rady státního podniku Diamo," uvedl Havlíček. K zakázce se přitom v minulosti kriticky vyjádřil například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ministerstvo financí a primátor Ostravy. "Pokládám tento krok pana bývalého ředitele Rychtaříka za vážné manažerské pochybení," dodal ministr. Ježe jmenoval do funkce proto, že v Diamu 14 let působil. V podniku má nyní dohlížet na hloubkový audit, který dnes Havlíček také nařídil udělat.

K auditu se rozhodl Havlíček mimo jiné proto, že hospodaření státního podniku podle něj vyvolává řadu otazníků. Prověřovat to bude kontrolní tým manažerů z ministerstva průmyslu. Kontrolou projde i Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je další resortní organizací úřadu. Správa již několik let připravuje stavbu budoucího hlubinného úložiště jaderného odpadu, ke snížení počtu vytipovaných lokalit má dospět příští rok. Záměr se dlouhodobě potýká s velkým odporem dotčených obcí.

Havlíček se chtěl na Diamo zaměřit, naznačil to již při svém nástupu do úřadu. Tehdy uvedl, že státní podnik bude jednou z prvních jeho pracovních cest, protože "je tam co řešit". Havlíček dnes dodal, že pod ministerstvo spadá více než dvacítka organizací, které spravují majetek v řádech desítek miliard korun a zaměstnávají až 7000 lidí. I u nich se chce podívat na hospodaření, klíčové smlouvy a veřejné zakázky.

Státní podnik vznikl v roce 1988 jako Československý uranový průmysl a navázal na činnost stejnojmenné státní organizace, která zabezpečovala těžbu uranové rudy. Nyní má Diamo čtyři závody, ředitelství je ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Po celé ČR firma spravuje 6000 míst s ekologickou zátěží. Vedle řešení následků hornické činnosti zajišťuje také produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku. Podnik zaměstnává zhruba 2300 lidí. Spadají pod něj také výplaty dávek bývalým a současným horníkům. V roce 2017 mělo Diamo podle výroční zprávy čistý obrat 2,9 miliardy korun a skončilo ve ztrátě 12,5 milionu korun.

Loni v prosinci v Diamu zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Zdroj webu Euro.cz tehdy uvedl, že vyšetřování se týká veřejné soutěže na výkup pozemků u Cínovce určených pro budoucí těžbu lithia.

Výměna na ředitelském postu v Diamu je tak třetí personální změnou, kterou Havlíček v nové funkci učinil. Ihned po svém nástupu, začátkem května, vyměnil politické náměstky - Alexandru Rudyšarovou a Ivana Pilného (ANO). Novou náměstkyní se tak stala Silvana Jirotková, která zatím ještě dočasně řídí státní agenturu CzechInvest. V polovině května si pak ministr přivedl jako druhého politického náměstka Jana Dejla z ministerstva financí.