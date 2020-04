Hlasujte v soutěži Zlatá koruna a vyhrajte zajímavé ceny | E15.cz

Výsledky můžete ovlivnit i vy

V soutěži Zlatá koruna vybírá odborná porota, Finanční akademie, ty nejkvalitnější produkty na trhu a volí také Novinku roku. Na fungování soutěže dohlíží Rada Finanční akademie v čele s profesorem Michalem Mejstříkem. Od roku 2003 se soutěž rozrostla z původních 11 na dnešních 20 kategorií. Nejmladší je kategorie FinTech. Ta odráží inovativní start-upový trh, který pronikl i do světa finančních produktů.

„Letos je to po osmnácté, co výsledky soutěže Zlatá koruna napomáhají spotřebitelům orientovat se na trhu finančních produktů. Všemi svými aktivitami jsme se vždy snažili přispívat ke zvyšování finanční gramotnosti a napomoct k lepší informovanosti. V dnešní mimořádné situaci to cítíme ještě naléhavěji. Koronavirus neohrožuje jen naše zdraví, ale celou ekonomiku. Zodpovědný přístup k osobním financím má pro chod domácností v této době daleko větší význam, než kdy dříve. Tato mimořádná situace postihla naší společnost nejen ekonomicky, ale i sociálně a tak je nesmírně důležitá jakákoliv pomoc a maximální snaha přispět k boji proti finančním následkům dopadu koronaviru. I my jsme ve Zlaté koruně rozšířili naše aktivity. Budeme informovat nejen o samotných výsledcích soutěže, ale i radit, jak v současné situaci k financím přistupovat. Zdůraznit bychom v této mimořádné době také chtěli cenu CSR, kterou udělujeme společnostem za společenskou odpovědnost,“ říká k letošnímu ročníku soutěže její zakladatel a ředitel Pavel Doležal.

Hlasujte a soutěžte o ceny

Soutěž Zlatá koruna však není pouhým hodnocením odborníků. Svůj názor může dát najevo každý svým hlasem ve veřejných anketách Cena veřejnosti a Cena podnikatelů. Na webu www.zlatakoruna.info můžete hlasovat, které spotřebitelské a podnikatelské produkty si zaslouží získat ocenění.

Hlasování probíhá do 24. dubna, a to pro obě tyto kategorie. V Ceně podnikatelů je hlasování jednokolové a můžete tedy zvolit jakýkoliv produkt, který je v současnosti na trhu a zároveň je určen pro segment malých a středních podnikatelů. V Ceně veřejnosti pak můžete vybírat produkt z finálové dvacítky. Kdo z hlasujících nejdříve správně tipne, kolik aktivních produktů bude k ukončení hlasování na webové stránce www.zlatakoruna.info, může získat některou ze zajímavých cen. Vzhledem k tomu, že lze hlasovat v obou kategoriích, je možné odevzdat 2 (různé) tipy a zvýšit tak svoji šanci na výhru. Ve hře je například stipendium od VŠEM, elektromobil na víkend od společnosti ČEZ, nebo poukaz na šperk v hodnotě 10 tisíc Kč od společnosti JK Jitka Kudláčková.