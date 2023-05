Inflace klesla na 12,7 procenta. Oproti březnu zlevnily hlavně potraviny | e15.cz

Analytici další zvolňování meziročního tempa inflace očekávali,předpovídali přitom pokles na 13,1 až 13,4 procenta z březnových 15 procent. Naopak meziměsíčně ekonomové předpokládali mírný růst spotřebitelských cen.

K dezinflaci významně přispěl meziměsíční pokles cen potravin o 1,6 procenta. Konkrétně se snížily zejména ceny vajec (-12,9 procenta), mléka (-12,3 procenta) a zeleniny (-5,0 procent). Na celkové inflaci se také projevil pokračující pokles cen pohonných hmot. Naopak stoupaly ceny bytového vybavení, oblečení a obuvi, a opět o něco zdražily restaurace. Z potravin byly vyšší zejména ceny brambor o 12,5 % a vepřového masa o 1,9 %.

V dalších měsících analytici očekávají další postupný pokles inflace. Na jednociferné hodnoty by se podle nich měly spotřebitelské ceny dostat zhruba v polovině roku.

Optimismus však trochu mírní hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek. „K dubnovému příznivému vývoji cen značnou měrou přispěly sezónní faktory,“ uvedl ve svém komentáři. „Skončila zimní turistická sezóna a ceny v kategorii rekreace klesly o 1,2 procenta. Zatímco celkový index spotřebitelských cen v dubnu klesl o 0,2 procenta, jádrová inflace po sezónním očištění stoupla o 0,4 procenta,“ dodal.

Jádrová inflace měří vývoj spotřebitelských cen očištěný například o sezónní vlivy, vliv změn regulovaných cen či vliv daňových úprav.

Podobně se vyjádřil i Vít Hradil, hlavní ekonom finanční společnosti Cyrrus. „Dubnový výsledek představuje příjemné překvapení, jež je ovšem způsobeno výhradně kategorií potravin, které namísto očekávaného zdražení meziměsíčně vykázaly cenový pokles. Právě potraviny jsou přitom tradičně volatilní a nemají velkou vypovídací hodnotu vzhledem k celkovým inflačním tlakům,“ napsal.

Také podle Marka by se inflace bez nákladových šoků měla v druhé polovině roku již pohybovat v jednociferných hodnotách. Další skok směrem dolů pak podle něj přijde na začátku příštího roku.

„Otázkou je, zda to bude skok do blízkosti inflačního cíle centrální banky. Rizikem jsou nyní především vzlínající inflační očekávání a rostoucí mzdové požadavky, které by mohly udržet inflaci po delší dobu viditelně nad inflačním cílem, což by vyžadovalo změnu přístupu měnové politiky,“ uvedl.

Podle Víta Hradila zůstává návrat k dvouprocentnímu cíli centrální banky v nedohlednu, a to právě kvůli pokračujícím inflačním tlakům v poptávkou tažených kategoriích. „Česká národní banka ovšem podle nás úrokové sazby dále nezvýší a spíše z opatrnostních důvodů pozdrží jejich pokles,“ poznamenal.

Právě kvůli obavám, že inflace nebude klesat dostatečně rychle k se na posledním měnově-politickém zasedání ČNB, které se konalo minulý týden, vyjádřili hned tři členové bankovní rady pro zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Většina, tedy zbývající čtyři centrální bankéři, však byli proti a tak dvoutýdenní repo sazba zůstala na sedmi procentech.

Pro připomenutí, na předchozím měnově-politickém zasedání, které se konalo na konci března, byl pro zvýšení pouze jeden člen, a to Tomáš Holub.