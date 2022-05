Jiří Šmejc: Nový generální ředitel PPF patří k nejbohatším Čechům | E15.cz

Podnikatel se narodil 12. října 1971, patří mezi nejúspěšnější investory a manažery ve středoevropském prostoru za posledních 20 let. Jeho jméno je spojeno především s pronikavým rozvojem banky Home Credit na ruském trhu a s expanzí skupiny Home Credit do Číny a států jižní a jihovýchodní Asie. V posledních letech stojí také za rozvojem investiční skupiny EMMA Capital.

Rodák z Karlových Varů vystudoval matematickou ekonomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. S podnikáním začal v roce 1992, o dva roky později stál u zrodu společnosti Middle Europe Finance. MEF začala obchodovat s cennými papíry, v září 1996 založil v Praze Šmejc ještě akciovou společnost MEF Brokers. Ve vlastnictví firem se postupně ocitly významné podíly v různých podnicích - například ZVVZ Milevsko, Motorpalu nebo obchodníku s cennými papíry BBG Finance.

V roce 1999 se stal společníkem Vladimíra Železného při zakládání "nové" televize Nova. Šmejc a jeho partneři zejména získali důležitý zhruba miliardový úvěr od IPB a ovládali servisní firmy kolem televize. Vstup skupiny PPF do Novy v roce 2002 nebyl zprvu přátelský, nakonec ale letos tragicky zesnulý majitel PPF Petr Kellner a Jiří Šmejc našli společnou řeč. Po odprodeji konsolidované Novy do rukou CME Šmejc zamířil do vedení skupiny PPF.

Ve strukturách kolem finanční skupiny PPF figuroval od léta 2004. Koncem roku 2005 získal pětiprocentní balík akcií, který držel až do roku 2012. Působil v představenstvu České pojišťovny (2004-2007), později byl ve skupině PPF zodpovědný za řízení bankovnictví a aktivity v Rusku, do roku 2019 byl také partnerem miliardáře Karla Komárka v loterijní skupině Sazka. V současnosti je menšinovým vlastníkem a předsedou představenstva Home Creditu, který poskytuje spotřebitelské půjčky.

Video se připravuje ... Unikátní video Petra Kellnera - firma PPF zveřejnila záběry zesnulého šéfa • VIDEO PPF

Investiční skupinu EMMA založil Šmejc v roce 2012 a dosud je jejím majoritním akcionářem. V současnosti jde o investiční holding zaměřený na zahraniční trhy a směřující aktivity převážně do maloobchodu. Díky kapitálové účasti ve skupině Home Credit a dalším investicím je EMMA kapitálově přítomná v zemích EU, státech bývalého Sovětského svazu, na trzích Asie i v USA. V poslední době EMMA Capital koupila například společnost Rixo.cz, pražskou reprodukční kliniku Europe IVF International či energetické firmy působící v Moldavsku a Rumunsku.

V roce 2014 Šmejc otevřel luxusní hotelový resort Velaa Private Island na Maledivách a o tři roky později prodal čtvrtinový podíl Danielu Křetínskému, který podniká především v energetice. V žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků Elita byznysu, který každoročně publikuje E15, Šmejc loni v listopadu obsadil s majetkem 20,5 miliardy korun 19. místo. Z českých miliardářů skončil na 13. místě.