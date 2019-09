Kampaň vyzývá řidiče k omezení krátkých cest autem po Praze | E15.cz

Z loňského průzkumu společností IPSOS typlývá, že většina uživatelů aut netuší, že automobilová doprava je nejvýznamnějším původcem znečištění ovzduší v Praze. „Řidiči mají pocit, že jejich jízda nemá na životní prostředí žádný dopad a že omezením jízdy autem se stejně nic nezmění,“ uvádí IPSOS ve své zprávě.

Ovzduší škodí zejména jízdy autem na krátkou vzdálenost. Pětina automobilových cest v Praze totiž není delší než dva kilometry. „Pod čistou mobilitou si můžeme představit jakýkoliv způsob dopravy, který nezatěžuje ovzduší města dalšími zplodinami. Ideální je tedy přeprava „na vlastní pohon“ jako chůze, jízda na kole nebo koloběžce, dobrou možností je ale i MHD nebo automobily na alternativní pohon,“ uvádějí zástupci pražského magistrátu.

Kampaň se ale snaží vybídnout uživatele k zamyšlení: Skutečně pro dnešní cestu neexistuje šetrnější a zdravější varianta? Není to jen o navyklém způsobu chování, nad kterým už jsme přestali přemýšlet? Výměna auta za procházku přitom prospěje nejen pražskému ovzduší, které má přímý dopad na lidské zdraví, ale i naší náladě a kondici. „Pokud se krátké cesty autem do 2 km vyměnily za chůzi, znečištění ovzduší by výrazně kleslo a navíc splníme přibližně polovinu potřebné denní dávky pohybu,“ uzavírá zpráva.