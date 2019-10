Do tarifů dostanou učitelé přidáno osm procent | E15.cz

Vláda počítá s navýšením sumy na učitelské platy o deset procent. Babiš řekl, že osm procent bude v tarifní složce a dvě procenta v pohyblivé na odměny. Ministerstvo práce má připravit vládní nařízení. Školské odbory, které požadovaly navýšení tarifů o deset procent a jsou ve stávkové pohotovosti, oznámený růst nekomentovaly.

Odboráři chtějí vyčkat na text nařízení. Předák František Dobšík jen řekl, že osmiprocentní zvednutí platového základu by bylo nižší, než ministr slíbil.

„Už není o čem jednat,“ uvedl Babiš na dotaz, zda považuje vyjednávání se školskými odbory za uzavřené.

Plaga řekl, že se na podobě růstu dohodl s premiérem po jednání s odbory z minulého pátku. Ministerstvo práce podle něj dostalo úkol připravit návrh nařízení o zvýšení platů ve veřejném sektoru, které vláda projedná na příštím zasedání.

Vláda počítá se zvýšením sumy na platy učitelů o deset procent, tedy o 11 miliard korun. Plaga navrhoval, aby se tarify zvedly všem stejně o 2700 korun a zbývající čtvrtina peněz se využila na odměny. „Tři čtvrtiny peněz na tarify jsou na víc než na navýšení o osm procent,“ řekl Dobšík.

Podle odborů by toto přidávání ve srovnání s jejich požadavkem bylo výhodné pro 23 tisíc vyučujících v nižších platových třídách, kolem 142 tisíc pedagogů by dostalo méně. Zatímco pevné navýšení by pomohlo především mladším pedagogům, percentuální růst zajistí vyšší ohodnocení i starším učitelům. Podle Babiše je přáním vlády, aby učili co nejdéle.

Platy učitelů byly ve veřejné sféře poslední, na jejichž růstu se vláda před začátkem příštího roku se sociálními partnery nedohodla. Ostatní zaměstnanci ve veřejné sféře v příštím roce dostanou navíc 1500 korun do tarifů, současně bude zrušena nejnižší tabulka tarifů, která se týká nejhůře odměňovaných profesí. Nejhůře placení si tak polepší více. Nárůst výdajů bude znamenat pro státní rozpočet zhruba dvě miliardy navíc.