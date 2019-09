Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli růstu platů | E15.cz

Rozpory v možném růstu platů učitelů od příštího ledna trvají. Školské odbory se ani napodruhé nedohodly se šéfem rezortu Robertem Plagou (ANO) a vyhlásily stávkovou pohotovost. Žádají, aby se zvýšení promítlo pouze do základní složky platu. Naopak Plaga by část prostředků dal do odměn. Motivační složku by posílila i opoziční ODS.

Ministr navrhuje, aby tarify všech pedagogů stouply o 2250 korun. Do odměn by pak putovalo dalších v průměru 1400 korun. Odbory namítají, že ustoupily z původně plánovaného patnáctiprocentního přilepšení na desetiprocentní.

„Je to politický signál, že dochází k nedohodě. Chceme nalézt řešení, je to záležitost vlády,“ prohlásil předák školských odborů František Dobšík s tím, že odboráři jsou připraveni v případě nutnosti přerušit práci ve školách.

Požadavek školských odborů na růst výdělků učitelů v příštím roce o deset procent v pevných základech platu podporují také zástupci školských asociací. Zvýšit by se podle nich měly i odměny a příplatky, na ty by ale měly jít peníze navíc. Pro zlepšení situace ve školství, kde chybí učitelé, by podle ředitelů měly platy učitelů vzrůst celkem o 15 procent.

Plaga argumentuje tím, že plošné přidání 2250 korun představuje 1,5násobek nárůstu platů ostatních pracovníků veřejného sektoru o 1500 korun. „Navrhovaným zvýšením plní vláda své programové prohlášení, že učitelé budou na konci volebního období pobírat 150 procent svých výdělků z roku 2017,“ uvedl Plaga. Pedagogové by si měli do dvou let v průměru vydělat 45 tisíc korun hrubého měsíčně.

Rozdělení desetiprocentního přidání do tarifů a odměn podporuje i ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Nemůžeme zpochybňovat manažerské schopnosti asi deseti tisíc ředitelů škol, že neumějí odměňovat,“ řekla deníku E15. „Bylo by dobré, kdyby obě strany udělaly krok zpět a byly schopny se domluvit,“ dodala.

Podobný názor má i předseda občanských demokratů Petr Fiala, byť kritizuje kabinet Andreje Babiše (ANO) za to, že sliboval učitelům patnáctiprocentní nárůst platů. „Navýšení by se ale mělo výrazně týkat mimotarifní složky, aby ředitelé mohli pedagogy motivovat a mít možnost více odměňovat ty kvalitní,“ míní.

Průměrný plat učitelů nyní dosahuje nejvýše 110 procent průměrného platu v Česku. „Když vláda tvrdí, že školství je její prioritou, tak musíme jasně říci, že to žádná priorita v podstatě není,“ uvedla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

Také šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák trvá na tom, aby vláda dodržela původní dohodu a zvýšila platy pedagogů o patnáct procent.