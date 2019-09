Odboráři chtějí růst mezd až o sedm procent | E15.cz

„Naše požadavky nejsou ultimativní, je to přání. Chceme, aby se investovalo a byl zisk, ale chceme také, aby z něj něco měli i zaměstnanci a jejich rodiny," prohlásil šéf ČMKOS Josef Středula. „Někteří řeknou, že se vlamujeme do otevřených dveří, ale není to pravda," dodal.

Podle HK by se měly napřesrok nejrychleji zvedat mzdy lidem s nejnižší kvalifikací, pracovníkům ve službách a řemeslníkům. Vedení komory uvedlo, že podniky zvedají výdělky samy, aby získaly a udržely si pracovní síly.

„Vliv odborářů na tak rychlý růst mezd je podle našich dat téměř nulový. Dokazují to také údaje Českého statistického úřadu, mzdy rostou rychleji, než kdy odboráři požadovali," reagoval mluvčí zájmové sdružení Miroslav Diro.

Na druhé straně poukázal na to, že předpokládanému šestiprocentnímu zvýšemí mezd neodpovídá produktivita práce. „V přepočtu na zaměstnance loni stoupla jen o 1,6 procenta," upřesnil Diro.

Středula dodal, že odbory dál budou usilovat o zkrácení pracovní doby o půl hodiny denně bez snížení výdělku a pětitýdenní dovolenou pro všechny pracovníky.

Předák zopakoval také požadavek na růst minimální mzdy. ČMKOS prosazuje, aby se zvedla o 1650 korun na 15 tisíc korun. Oproti tomu zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že navrhne navýšení o 1350 korun. Naopak šéfka státní pokladny Alena Schillerová (ANO) by zachovala poměr minimální a průměrné mzdy na 40 procentech. Musíme myslet i na ekonomické možnosti. Zvláště teď, když tempo růstu HDP zvolňuje a očekává se i nižší dynamika průměrných mezd,“ uvedla.