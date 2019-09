Vláda slibuje přidat učitelům deset procent | E15.cz

Vládu, zaměstnavatele a odbory rozdělují názory na zvýšení platů učitelů i ostatních státních zaměstnanců od příštího roku. Zatímco kabinet Andreje Babiše (ANO) by pedagogům přidal deset procent, podniky a odboráři o pět procentních bodů více. Jasno nemá tripartita ani v tom, o kolik by se zvedly tarify a odměny učitelů. „Všichni by si měli polepšit stejně, a to o 1750 korun,“ navrhl ministr školství Robert Plaga (ANO).