Penzijní novela: Odklad pošle do předčasného důchodu tisíce lidí | e15.cz

Do předčasného důchodu by kvůli odkladu platnosti zákona se změnami penzí mohlo odejít až 10 tisíc lidí. Příští rok by to mohlo zvednout výdaje o tři až čtyři miliardy korun. V pořadu Partie televize CNN Prima to dnes řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podmínky pro předčasný důchod zpřísňuje důchodová novela. Kabinet počítal původně s tím, že by změny mohly platit od září. Účinné budou ale až od října. Prezident Petr Pavel na konci srpna totiž sdělil, že má k normě výhrady a rozhodne, zda ji vetuje, nebo podepíše později. Podpis pak připojil 1. září, což znamenalo, že nabude účinnosti od října. Novela zkracuje od října možnost jít do penze dřív z pěti let na tři roky a zvyšuje krácení pobírané částky.

„Pokud bychom vycházeli ze zkušenosti loňského roku, může se jednat až o 10 tisíc lidí, kteří se mohou rozhodnout, i když to nemusí být pro ně až tak výhodné,“ uvedl ministr. Podle něj tak odklad účinnosti o jeden měsíc může mít příští rok dopad na rozpočet tři až čtyři miliardy korun. „Když odejde takové množství lidí, může to znamenat takovéto výdaje státu,“ řekl šéf resortu.

Poslanec opozičního a stínový ministr práce hnutí ANO Aleš Juchelka novelu kritizuje. Postup kabinetu i prezidenta označil za politikaření. „S těmi, kteří chtějí jít do penze, se hrála podivná hra. Hrál ji prezident i vláda,“ uvedl poslanec. Podle něj nebylo nutné pravidla měnit.

Do předčasné penze je možné teď jít nejdřív v 60 letech. Důchodový věk se postupně zvyšuje, s ním se prodlužuje i doba pro případný odchod do předčasné penze. Muži a bezdětné ženy mají letos nárok na řádný důchod v 64 letech, do důchodu tak mohou nastoupit až o čtyři roky dřív. Na počátku 30. let se důchodová věková hranice dostane na 65 let. Doba pro možný nástup do předčasné penze tak měla dosáhnout pěti let, na této hranici se měla ustálit. Novela nyní lhůtu zkracuje na tři roky.

Prezident měl k novele výhrady. Chybělo mu přechodné období pro zkrácení možnosti předčasné penze. Vytýkal vládě i to, že nové nastavení mimořádných valorizací je dražší než to nynější. Podle Jurečky lidé o záměru zpřísnit podmínky předčasných penzí a zkrátit lhůtu věděli od dubna, mohli se podle toho případně zařídit. Dodal, že nový model mimořádných valorizací sice stojí víc, ale má omezit rozevírání nůžek mezi vyššími a nižšími penzemi.