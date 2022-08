Úsporný tarif: domácnosti mají letos dostat 2000 korun | E15.cz

Celková výše podpory s energiemi na nadcházející topnou sezonu dosáhne u domácností s nízkou spotřebou zhruba 11 tisíc korun, u domácností se střední spotřebou zhruba 14 tisíc až 15 tisíc korun, domácnosti s nejvyšší spotřebou dosáhnou až na zhruba 18 tisíc korun, řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Do celkové podpory se počítá jak příspěvek prostřednictvím úsporného tarifu, ale i odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, který činí 599 korun za jednu megawatthodinu elektřiny. Úspora poplatku za obnovitelné zdroje se tak odvíjí podle spotřeby. MPO spustí kalkulačku, která domácnostem spočítá, jak vysokou podporu mohou dostat.

Příspěvek by se měl vyplácet přes operátora trhu přímo jednotlivým obchodníkům, kteří by ho měli zohlednit jak do výše měsíčních záloh, tak v celkovém vyúčtování. Zálohy za energie by se tak lidem měly snížit.

„Seznam těch domácností, kterých se to týká, je dán včerejším datem (23. srpna), protože to bylo poslední datum, které se mohlo pro dnešní vládu použít,“ řekl Síkela.

Letos se příspěvek vyplatí přes smlouvu na elektřinu, a to kvůli nižší administrativní náročnosti. V příštím roce bude příspěvek vyplácen již přes jednotlivé komodity, tedy elektřinu, plyn a teplo. U zákazníka, který platí zálohy přes SIPO nebo bankovním inkasem, bude podle výše této státní pomoci automaticky upravena výše zálohy. Zákazník, který platí zálohu trvalým příkazem, si bude moci zálohu sám upravit změnou trvalého příkazu. Slevu uvidí zákazník v nejbližším vyúčtování. Finanční pomoc pro rok 2023 bude vyplacena na začátku daného roku.