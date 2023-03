Datové schránky: Od ledna přibyly 2 miliony, velká část povinně | e15.cz

Stát datové schránky povinně založil všem OSVČ se začátkem tohoto roku. Počet uživatelů datových schránek se tak skokově zvedl z 1,7 milionu uživatelů na více než dvojnásobek. Datovou schránku také musí nově používat i nepodnikající právnické osoby, tedy například nadace či obecně prospěšné společnosti.

Stát datové schránky zřizoval ve třech vlnách od nového roku, ta poslední měla proběhnout do 31. března. „Máme na 100 procent splněno,“ uvedl nyní ministr. Uživatelům ministerstvo vnitra posílá uživatelské údaje k datové schránce poštou, případně do datové schránky, pokud už ji má OSVČ založenou jako fyzická osoba.

Ministerstvo vnitra zaznamenalo růst zájmu o datové schránky i mezi těmi subjekty, které její užívání nemají povinné. Za leden stoupl počet nepodnikajících fyzických osob, které se založily datovou schránku, oproti prosinci o 239 procent.

Od prvního ledna 2023 zřídil stát datové schránky všem osobám samostatně výdělečně činným a některým dalším skupinám obyvatel. Podrobného průvodce funkcemi a využitím datových schránek najdete v článku: Datová schránka je od roku 2023 povinnost nejen pro OSVČ. Komu a proč ji stát zřizuje

Ministerstvo muselo v uplynulých týdnech řešit odpor některých OSVČ proti tomu, že zveřejnilo seznam datových schránek spolu s osobními údaji jejich držitelů. Rezort argumentuje tím, že mu to ukládá zákon. Do konce dubna chce místopředseda vlády Ivan Bartoš předložit zákonnou iniciativu, která by majitelům schránek umožnila se z veřejného seznamu vymazat.

Datovou schránku je po jejím založení třeba aktivovat. To už musí udělat uživatel. Zprávy do datové schránky ale mohou přicházet, i když ji uživatel neaktivuje. Případná úřední oznámení se považují za doručená po deseti dnech od jejich zaslání do datové schránky bez ohledu na to, zda je uživatel datové schránky přečetl.

Datové schránky v Česku fungují už 13 let. Jejich prostřednictvím lze komunikovat s finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami či s dalšími úřady.