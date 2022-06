Příspěvek 5000 korun na dítě: Vládě chybí osm miliard | E15.cz

Ministerstvo financí bude muset zvýšit schodek státního rozpočtu o dalších osm miliard korun, na něž podle jeho odhadů přijde jednorázový pětitisícový bonus na dítě do 18 let. Důvodem je nedostatek peněz ve vládní rozpočtové rezervě. Rezort poukázal také na to, že místo uzákonění nové dávky měla být využita už platná dávka mimořádné okamžité pomoci, která by byla adresnější a administrativně jednodušší. Stát by tudíž vyšla levněji.