V Hustopečích v pátek v poledne vykolejil vlak s cisternami, 15 z nich začalo hořet a další tři musí hasiči ochlazovat. Hasiči vyhlásili kvůli mimořádné situaci zvláštní stupeň požárního poplachu. Na místo dorazil hasičské jednotky ze tří krajů. Hasiči mají k dispozici 56 kusů techniky. O nebezpečném požáru hasiči informovali okolní obce. „Jde o mimořádnou situaci. Na místě hoří cisterny, na místo míří ředitel krajského hasičského sboru, v pohotovosti je tam jedna sanitka, zatím tam však nejsou žádní zranění,“ uvedl Okleštěk.

Hasiči původně uváděli, že nákladní vlak převážel 17 cisteren s benzolem. Požár zasál 15 cisteren, každá byla naplněna zhruba 60 tunami benzenu. Chemička DEZA zpracovává dehet a surový benzol.

Na místě zasahuje vrtulník

Hasiči z Jihomoravského kraje poslali na pomoc letecké záchranáře na palubě policejního vrtulníku, kteří už zahájili letecké hašení. „Výhodou při zásahu jsou vodní plochy v okolí, ze kterých můžeme čerpat vodu,“ uvedla policie. Obyvatelé v okolí dostali SMS, aby nevětrali a nezdržovali se venku. „Probíhá hašení, povoláváme další jednotky. Zřizujeme štáb velitele zásahu. Místo máme rozděleno na několik úseků,“ doplnila mluvčí hasičů Lucie Balážová.

V okolí Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku nebylo zatím kvůli mohutnému požáru železniční cisterny s benzolem zjištěno překročení povolených limitů škodlivin ovzduší, jehož stav tam monitoruje pojízdná laboratoř. | Profimedia.cz

O mimořádnosti situace svědčí i vyhlášení zvláštního stupně poplachu - ten je vyhlašován v případě, že mimořádná událost ohrožuje více než tisíc lidí, celé obce nebo plochy území nad kilometr čtvereční, na záchranných a likvidačních pracích se využívají i síly z jiných krajů. Vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje operační a informační středisko kraje hejtmanovi.

Škody půjdou do desítek milionů korun

Požár cisternového vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, který převážel přes tisíc tun benzenu z chemičky DEZA, způsobil podle odhadu hasičů škodu za 125 milionů korun, řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

„Zvláštní stupeň poplachu byl vyhlášen 30 minut poté, co nám byl ohlášen vznik mimořádné události. To masivní nasazení sil a prostředků, které tady máme my i policie, jednoznačně deklaruje to, že se jedná o mimořádnou událost zvláštní důležitosti,“ řekl generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček. Dodal, že byli o události informováni kromě jiných ministr dopravy a ministr vnitra.