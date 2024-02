Současná organizační struktura Kanceláře prezidenta republiky (KPR) je podle jejího nového vedoucího Milana Vašiny nastavena logicky. Věří, že potvrdí svoji funkčnost. Neplánuje nyní žádné kroky, které by se týkaly změny organizace, řekl na dnešní tiskové konferenci na Pražském hradě.

Vašina nepociťuje uvnitř prezidentské kanceláře znesvářenost, vnímá tým jako dobře nastavený a profesionální. Důležitá je podle něj komunikace a spolupráce v týmu, což dnes sdělil i při setkání zaměstnancům KPR a Správy Pražského hradu. Všechny ředitele odborů vnímá jako lidi na správných místech. Se svým týmem chce Vašina spolupracovat na dobrém a profesionálním obrazu kanceláře.

Co se týče prezidentových poradců, změny se nyní neplánují, nevyloučil je ale do budoucna. "Budeme se dívat na to, jakým způsobem fungují, jak jsou pokryta všechna témata, která pan prezident potřebuje. Potom na základě toho bychom dělali případné kroky," doplnil.

Vašina chce pokračovat v profesionalizaci KPR, nastavování klíčových procesů a zodpovědností. Zaměřit se chce také na otevírání Pražského hradu i Lán, a to fyzicky i intelektuálně, uvedl. Investiční plány podle něj v minulých letech nebyly zpracovány, nyní se na nich pracuje. Do několika týdnů by podle kancléře mohlo být možné upřesnit, jak konkrétně bude otevírání Hradu vypadat.

Vašina také řekl, že se ztotožňuje s hodnotami prezidenta Petra Pavla, který podle něj chce spojovat společnost, budovat v ní důvěru a diskutovat o dlouhodobých strategických tématech. Podporoval ho také v kampani před prezidentskými volbami. Pavel jej s nabídkou pozice kancléře oslovil.

Poděkoval své předchůdkyni Janě Vohralíkové, která se svým týmem podle něj přenastavila fungování prezidentské kanceláře. Chce na její práci navázat.

Weby Seznam Zprávy a Deník N minulý rok na základě svých zdrojů informovaly o rozporech mezi Vohralíkovou a některými pracovníky Hradu, za kterými byly odlišné představy o působení. Mezitím někteří z nich pozice opustili. Server Seznam Zprávy v lednu uvedl, že Vohralíková na Hradě končí po konfliktu s poradcem prezidenta, bývalým diplomatem Petrem Kolářem. Takové informace popřel prezident Pavel.

Vašina byl výkonným ředitelem středoevropské pobočky Aspen Institutu, k 15. únoru ale veškeré aktivity tohoto typu ukončil, řekl. V minulosti byl zároveň generálním ředitelem české a slovenské pobočky operátora T-Mobile.

V neziskové organizaci Dobrý anděl dal svoji pozici ve správní radě ke zvážení, nevnímá ale v tomto případě žádný konflikt zájmů. Vašina také požádá neprodleně o bezpečnostní prověrku na stupeň tajné. Chce na tom okamžitě pracovat, řekl.