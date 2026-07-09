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Nezaměstnanost v Česku narazila na strop. Úřady práce hlásí zásadní zvrat v počtu volných míst

Úřad práce

Úřad práce Zdroj: Profimedia.cz

ČTK
ČTK
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  • Nezaměstnanost v Česku v červnu stagnovala na květnové hodnotě 4,8 procenta, přičemž práci hledalo 356 134 lidí.

  • Počet volných pracovních míst meziměsíčně vzrostl na necelých 100 tisíc pozic, z nichž nejvíce nabízí Praha a Středočeský kraj.

  • Nejhorší situace zůstává na Karvinsku a Mostecku s nezaměstnaností 10,2 procenta, naopak nejnižší podíl nezaměstnaných hlásí Praha a Pardubický kraj.

Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8 procenta, zůstala tak stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezonní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly 356.134 uchazečů o zaměstnání, oproti předchozímu měsíci to bylo o 2718 méně. Naopak počet volných míst meziměsíčně stoupl o 5474 na 99 854. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Loni v červnu dosáhla nezaměstnanost v Česku 4,2 procenta. Práci tehdy hledalo 315.465 lidí a zaměstnavatelé přes úřady práce nabízeli 98 677 volných míst.

Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, kde ke konci června činila 7,2 procenta. V Moravskoslezském kraji dosáhla 6,8 procenta. Nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji, a to shodně 3,8 procenta. Ve srovnání s květnem klesl minulý měsíc podíl nezaměstnaných o desetinu procentního bodu v šesti krajích - v Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém, Libereckém, Královéhradeckém a v Kraji Vysočina. V ostatních krajích nezaměstnanost stagnovala.

Mezi okresy měla nejvyšší nezaměstnanost Karviná a Most, v obou byla v červnu 10,2 procenta. Následoval Bruntál s 8,2 procenta a Chomutov, kde činila 7,9 procenta. Naopak nezaměstnanost pod tři procenta byla tradičně v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou.

Nejvíce míst je v Praze

Zaměstnavatelé nabízeli ke konci června prostřednictvím úřadů práce téměř 100 tisíc volných pracovních míst, což je o 5474 více než v květnu a o 1177 víc než před rokem. Nejvíce volných pracovních pozic nabízí opakovaně zaměstnavatelé v Praze, konkrétně 22 738 míst, ve Středočeském kraji je volných 14.671 míst. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v ČR v průměru 3,6 uchazeče o zaměstnání, z toho nejvíce v okresech Karviná (18,2) a Sokolov (16,4).

Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání bylo v červnu 190 744 žen, které tak tvořily 53,6 procenta počtu nezaměstnaných. Ke konci června evidovaly úřady práce 15 811 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Na celkové nezaměstnanosti měli absolventi a mladiství podíl 4,4 procenta, v květnu to bylo 4,9 procenta. V evidenci bylo také 45 344 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,7 procenta z celkového počtu nezaměstnaných.

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