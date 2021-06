V Česku udeřilo jedno z nejničivějších tornád historie | E15.cz

Nejvíce zasaženými obcemi jsou podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku. Situace v Hruškách je již stabilizovaná, v ostatních obcích stále probíhají záchranné práce, dodal hejtman. Jihomoravský kraj dokonce spustil krizovou linku. Nabídky pomoci obcím zasaženým tornádem mohou lidé volat na číslo 800 129 921. Fungovat bude i o víkendu.

„Všechno, co má ruce a nohy, tam jede. Už také probíhá debata o nasazení armády,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Armádu si musí povolat hejtman, to je na něm,“ dodal. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) na svém twitterovém účtu uvedl, že je armáda České republiky připravena nasadit vojáky a techniku na likvidaci následků tornáda. Policie do oblasti vyslala 360 policistů, policejní drony a termovizi. Z Prahy do Hodonína dorazily záchranné kamiony Golem a Fénix.

Bouře na Hodonínsku vyvracela stromy a ničila domy

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že Rakušané poslali na místo 20 sanitek a dva záchranné vrtulníky. Slovenský premiér Eduard Heger uvedl, že Slovensko pomůže s příjmem pacientů. Na místě zasahuje také několik slovenských sanitek.

Téměř celá dálnice D2 je ve směru na Brno uzavřená a slouží výhradně pro přesun složek Integrovaného záchranného systému. Směr na Bratislavu je průjezdný.

Videa z místa tragédie:

Policie omezuje i průjezd některými obcemi. Jde o Hodonín, Hrušky, Moravská Nová Ves a Týnec. Počet domácností, které jsou v Česku po bouři bez proudu, vystoupal na 121 tisíc. Podle ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka není nyní možné dělat opravy, začne se ráno.

Všechny jednotky integrovaného záchranného systému včetně záchranných útvarů a USAR týmů, které vyhledávají lidi pod sutinami, se přesunují na Hodonínsko. Vezou sebou štěrbinové kamery, echolokátory a další zařízení pro vyproštění osob. Premiér Andrej Babiš (ANO) na Twitteru uvedl, že se nemůže kvůli počasí vrátit z Bruselu do České republiky. Na Moravu místo něj vyrazila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

„Situace na Hodonínsku je vážná, vysíláme na místo čtyři vyprošťovací odřady USAR týmu,“ uvedl na svém Twitteru Hasičský záchranný sbor.

V Hodoníně ošetřují desítky zraněných

Na Hodonínsku se kvůli bouřkám převrátil autobus, na místě jsou podle předběžných informací čtyři zranění. Uvedl to policejní mluvčí Pavel Šváb a David Chaloupka. Nemocnice v Hodoníně v tuto chvíli ošetřuje desítky zraněných, které přivážejí záchranáři i lidé auty. Podobná situace je i v nemocnice v Břeclavi. Bouřka poničila domy, auta i zeleň. Záchranáři vyhlásili mimořádnou událost třetího stupně. To znamená, že jde o hromadné postižení více lidí.

V Hodoníně bouřka odnesla střechu sportovní haly, poničila atletický stadion i s tribunou a také domov seniorů. Podle místostarosty Libora Ambrozka (KDU-ČSL) jsou v místě zranění senioři a je třeba dům evakuovat. „Je to enormní zásah,“ uvedl Ambrozek. Město proto svolalo krizový štáb pro oblast obce s rozšířenou působností.

Jsme připraveni nasazením vojáků @ArmadaCR i techniky pomoct s likvidací následků tornáda a bouří na jihu Moravy. Jsme v kontaktu s OPIS HZS, čekáme na upřesnění požadavků.

Bez dodávky elektrického proudu je v Česku po čtvrteční bouřce přes 75 tisíc odběrných míst. Nejhorší situace je na jihu Moravy, kde bouře způsobila největší škody. V okolí Hodonína, Břeclavi a Vyškova nemá elektřinu přes 40 tisíc odběratelů.

Poblíž dálnice D2 spadlo několik podpěr vedení velmi vysokého napětí mezi Břeclaví a Hodonínem. Uvedl to mluvčí firmy Roman Šperňák. Elektřinu nemá také 15 tisíc míst ve Zlínském kraji a 2000 na Vysočině v okolí Pelhřimova. Společnost ČEZ eviduje 16 tisíc míst bez dodávek elektřiny, zejména na Frýdecko-Místecku, uvedla mluvčí Soňa Holingerová.

„Z pohledu ČHMÚ nemáme měření, které by potvrdilo, že to bylo tornádo. Ale z těch všech fotek od lidí a podobně očividně tornádo to je. Zároveň můžu potvrdit, že meteorologické podmínky pro to byly vhodné,“ uvedla Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu. V Česku se podle ní objevuje v průměru pět tornád za rok. „Je to průměr. Jsou roky, kdy jich je deset, patnáct, jsou roky, kdy není žádné,“ řekla.

Polovina obce Hrušky na Břeclavsku je podle místostarosty Marka Babisze srovnaná se zemí, obcí prošlo tornádo. Automobily mrštilo proti domům, místní kostel je bez střechy.

Diecézní charita Brno vyhlašuje sbírku na pomoc lidem zasažených přírodními katastrofami na Hodonínsku a Břeclavsku.

číslo účtu: 4211325188/6800

variabilní symbol 2002

„Obcí se prohnalo tornádo, půl obce je srovnaná se zemí, zůstaly jen obvodové zdi bez střech, bez oken. Kostel nemá střechu, je bez věže, auta byly mrštěné na rodinné domy, lidé se neměli kam schovat. Obec od kostela dolů prakticky neexistuje. Škola je bez fasády, bez střechy, ke školce jsem se ani nedostal. Vyvrácené jsou stoleté lípy, smrky, je to šílené,“ uvedl místostarosta.

Kvůli situaci již vznikají sbírky na pomoc postiženým tornádem. Jednu organizuje například Diecézní charita Brno. Mobilní operátor T-Mobile na svém twitterovém účtu uvedl, že přes neziskovou organizaci ADRA okamžitě daruje pět milionů korun.

Tornádo řádilo i v okolních zemích

Extrémní počasí působí problémy v řadě evropských zemí. Silné bouřky, které doprovázejí lijáky a místy krupobití, dnes zasáhly Polsko. V Malopolském vojvodství tornádo poškodilo desítky budov, jeden člověk je zraněný, uvedla agentura PAP. Jihozápad Německa postihly už ve středu večer silné bouřky spojené s lijáky a krupobitím. Voda zaplavila očkovací centrum v německém Tübingenu, v nedalekém Reutlingenu zranily kroupy o velikosti tenisových míčků pět lidí, informovala agentura DPA.

U města Nowy Soncz, které leží na jihovýchod od polského Krakova, dnes odpoledne vzniklo tornádo. V obcích Librantowa a Koniuszova poškodilo 30 obytných domů a 30 hospodářských budov. Jeden člověk je zraněný, píše PAP s odvoláním na místní úřady. Jinde v Malopolském vojvodství padaly kroupy velikosti slepičích vajec.

Polští meteorologové vydali dnes večer varování třetího, tedy nejvyššího stupně, pro čtyři vojvodství, píše list Gazeta Wyborcza. Všechny čtyři regiony se nacházejí na jihu nebo jihovýchodě země. Meteorologové varují před krupobitím a lijáky, vítr může dosáhnout místy rychlosti až 130 kilometrů v hodině, uvedl uvedl polský list.

V Německu postihl kvůli zatopení haly výpadek očkovací středisko, lidé objednaní na dnešek byli přeobjednáni na jiný termín. V samotném Tübingenu byla narušena doprava, neboť se ulicemi valily potoky vody. Poškozena byla řada aut i domů. Letiště ve Stuttgartu muselo několikrát přerušit provoz, komplikace byly i na železnici.

V Reutlingenu padaly podle policie kroupy o velikosti tenisových míčků. Míra poranění pětice lidí dosud není známa.

V oblasti jižně od Stuttgartu měli hasiči stovky výjezdů, při nichž čerpali vodu ze sklepů a odstraňovali padlé stromy. Bouřlivé počasí má v Německu pokračovat i nadále, postupně se má přesouvat na východ.

V Dolních Rakousích v okolí města Hollabrunn muselo na 650 hasičů likvidovat následky bouřky, při které padaly kroupy velikosti tenisového míčku. Poničily desítky střech a aut. Voda při bleskových záplavách zalila sklepy, popadané stromy zpřetrhaly elektrické i telefonní vedení. Agentura APA napsala, že „v Hollabrunnu panovala atmosféra jako při konci světa“.

V obci Fülöpháza ve středním Maďarsku dnes naměřili 40 stupňů Celsia, což je nejvyšší teplota od začátku měření v červnu 1901. Devatenáct let starý teplotní rekord padl v severní části Budapešti, kde teploměr ukázal 38,1 stupně Celsia. V celém Maďarsku teplota naměřená v nejteplejší části dne dosáhla v průměru 37 stupňů Celsia, což je deset stupňů nad dlouhodobým průměrem.

Také v Mužle nedaleko slovenského Komárna se oteplilo na 38 stupňů Celsia. Ze západu ale na Slovensko postupuje studená fronta a tamní meteorologové vydali výstrahu před bouřkami.

Poslední ničivé tornádo zasáhlo Litovel v červnu na 2004

Poprvé bylo v českých zemích tornádo zaznamenáno 30. července 1119 v Praze. V Kosmově kronice se o něm píše jako o „Satanovi v podobě víru“, tornádo zničilo velkou část knížecího paláce na pražském Vyšehradě. Nejdéle trvající tornádo na území Česka se vyskytlo v roce 1910, trvalo přes tři hodiny a urazilo dráhu přibližně od Českých Budějovic ke Karlovým Varům.

Běžně ale česká tornáda trvají nejvýš několik minut a urazí stovky metrů. Nejničivější tornádo v posledních desetiletích bylo v Litovli v červnu 2004. Podle webu, který vedou meteorologičtí amatéři spolupracující s ČHMÚ, bylo v Česku tornádo naposledy v září 2018 na Českobudějovicku.