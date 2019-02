ODS tepe ANO: Babiš razí politiku dvou tváří | E15.cz

Podle místopředsedy poslaneckého klubu ODS Jana Skopečka se z Babiše stal politický Jekyll a Hyde a sekunduje mu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Rádoby přívětivou tvář ukazují na stranických akcích, kde slibují úlevy živnostníkům, paušální daň, mluví o nízkých a stabilních daních. Druhá jejich mnohem méně přívětivá tvář řádí na vládě a ve Sněmovně, kde Babišovo hnutí ANO jen před pár dny protlačilo spolu s komunisty a socialisty do dalších čtení rozšíření administrativní zátěže na další skupiny podnikatelů v podobě třetí a čtvrté vlny EET, nebo zrušení karenční doby, které podnikatele poškodí," poznamenal v tiskové zprávě.

"Hnutí ANO jako součást levicové koalice má rádo vysoké přerozdělování a rozhazování. A protože v době ekonomického růstu hnutí ANO rozházelo, co mohlo, není náhodou, že ministryně Schillerová v těchto dnech mluví o potřebě růstu spotřebních daní, zavedení nové digitální daně apod.," doplnil.

Opoziční politiky takříkajíc nadzdvihlo i Babišovo tvrzení, že má představu o malém a levném státu, který nikoho neotravuje a který se musí vžít do malého živnostníka, aby věděl, co ho trápí. "Souhlasím s ním, jen nerozumím tomu, proč uplynulých pět let dělal ve funkci ministra financí a premiéra pravý opak," napsal na twitteru předseda ODS a místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala. "Vláda s komunisty, socialistická politika, zvětšující se stát, rostoucí výdaje státního rozpočtu, nové regulace, předpisy, kontroly, omezování aktivních lidí - to je bilance hnutí ANO ve vládě," uvedl.

Svým prohlášením premiér popírá poslední léta své činnosti v politice také podle místopředsedkyně Starostů a nezávislých Věry Kovářové. "Jím budovaný stát není malý, levný a už vůbec se nedá říct, že by nikoho neotravoval," napsala na twitteru. Podobně se vyjádřil první místopředseda STAN Vít Rakušan. "Hnutí ANO prý chce malý stát, který nikoho neotravuje. Takový stát ale nevznikne centralizací moci - to jest koncept ANO, ale velkým důrazem na vzdělání a důvěrou v tvůrčí potenciál lidí, důvěrou v přirozený růst z regionů, tedy zespodu," poznamenal.

Europoslanec Petr Ježek, který v eurovolbách před pěti lety kandidoval za hnutí ANO a loni s ním ukončil spolupráci, reagoval na Babišův výrok, že letošní volby do Evropského parlamentu nesmí opanovat politická uskupení vítačů nebo nekritických kývačů, kteří v Evropě vše bezmyšlenkovitě odsouhlasí. "Mirek Topolánek se prezidentem nestal. Ale státnický slogan jeho kampaně 'Ani vítač, ani kývač' žije dál, převzal ho předseda vlády," napsal Ježek na twitteru. Topolánek se tak prezentoval při své kandidatuře na prezidenta.