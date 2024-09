Most v opavské Ratibořské ulici se bude muset zbourat, voda jej poškodila

Důležitý most v opavské Ratibořské ulici, který je kvůli povodním uzavřen, se bude muset zbourat. Po kontrole konstrukce o tom rozhodlo ŘSD. Potvrdil to mluvčí magistrátu Roman Konečný. Nyní most mohou využívat jen pěší. Pro auta by měl vzniknout provizorní most, který by fungoval přes zimu. Most je od neděle uzavřený. Podle Konečného bylo zjevné, že jej tlak velké masy vody posunul. Objevily se i praskliny. Město chce nechat překontrolovat i ostatní mosty. Většina z nich je nyní uzavřená.