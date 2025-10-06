Piráti zvolili nové vedení klubu. Do čela jde Richterová
Pirátský poslanecký klub povede ve volebním období 2025–2029 Olga Richterová. Prvním místopředsedou se stal bývalý vicepremiér Ivan Bartoš. Strana, která ve volbách získala téměř devět procent hlasů a osmnáct mandátů, chce podle předsedy Zdeňka Hřiba prosazovat témata dostupného bydlení, férových podmínek pro rodiny a transparentního hospodaření státu. Piráti zároveň budou mít ve Sněmovně nejvyšší podíl žen – tvoří 83 procent jejich poslaneckého klubu.
„Jako čtvrtá nejsilnější strana s devíti procenty hlasů a 18 mandáty je přirozené, že budeme usilovat o poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny i v jejich vedení," řekl Hřib. Chce, aby ve Sněmovně byly od prvního dne slyšet programové priority strany - dostupnější bydlení, férové podmínky pro rodiny či boj s korupcí.
Ve Sněmovně budou mít Piráti nejvyšší podíl žen. Mezi novými členy dolní komory je jich mezi Piráty 15 z 18, tedy 83 procent. Straně dalo hlas půl milionu voličů, získala tak 8,97 procenta.
Hřib také uvedl, že voličky a voliči dali jasně najevo, že jim citelně chyběly ženy a mladí lidé ve Sněmovně a bere to jako závazek, že Piráti budou jejich hlas prosazovat naplno.
Piráti jako první ustavili vedení klubu
V roce 2021, kdy Piráti kandidovali společně se Starosty, získali čtyři mandáty. Předsedou nejmenšího poslaneckého klubu se tehdy stal Jakub Michálek. Poslanecký mandát letos neobhájil, když kandidoval z posledního místa pražské volební listiny.
Piráti ustavili po volbách vedení klubu jako první. Další strany mají první společné oficiální jednání poslanců naplánované na následující dny. V úterý se sejdou poslanci TOP 09, Motoristů, lidovců a SPD. Na středu svolalo své poslance vítězné hnutí ANO. Klub ODS se sejde ve dnech po úterním jednání širšího vedení strany.