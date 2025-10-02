Volební programy pro volby 2025: Stručné a přehledné srovnání
Do voleb zbývá už jen pár dní, e15 proto sestavila výběr hlavních bodů programů stran a hnutí, které se dlouhodobě udržují nad hranicí pěti procent potřebných pro vstup do Poslanecké sněmovny. Podívejte se na klíčové priority ANO, SPOLU, STAN, SPD, Pirátů, Stačilo! a Motoristů a zjistěte, jaké změny slibují pro ekonomiku, bezpečnost, bydlení a další oblasti.
ANO
- Daně a měna – bez zvyšování daní, naopak ANO plánuje daně postupně snižovat a vrátit některé daňové úlevy. Hnutí chce také vrátit EET. Odmítá přijetí eura a trvá na zachování koruny.
- Důchody a podpora rodin – strop odchodu do penze na 65 let, „spravedlivá“ valorizace, obnovení slev (školkovné, sleva na manželku) + nový pilíř strategických investic pro důchody.
- Energie a ČEZ – levnější energie bez nových „zelených“ daní (včetně emisních povolenek), snížení regulovaných plateb, posílení energetické soběstačnosti, získat 100% kontrolu nad ČEZ (mimo státní rozpočet), priorita jádro/plyn, možnost odchodu z lipské burzy.
- Bezpečnost a obrana – nulová tolerance k nelegální migraci (nový azylový zákon), vyšší platy pro vojáky, policisty, hasiče a další složky, silná moderní armáda s kvalitními zálohami, úzká spolupráce armády a policie; výdaje na obranu min. 2 % HDP, navýšení jen transparentně.
- Bydlení a doprava – urychlit povolování a výstavbu (včetně družstevních a státních bytů, zvýhodněné/multigenerační hypotéky); do roku 2029 přes 300 km dálnic, rozestavět více než 100 km a návrat 75% slev na jízdném.
SPOLU
- Daně a měna – stabilní daňový systém bez zásadních změn, pokračování digitalizace správy; možnost paušální daně i pro malé firmy; hlavní cíl udržení zdravých veřejných financí a snižování dluhu; k přijetí eura má SPOLU nejasný postoj, argumentuje jeho přijetím teprve ve chvíli, kdy na něm bude společenská shoda.
- Důchody a podpora rodin – posílení druhého a třetího pilíře penzí, aby vzrostla motivace k individuálnímu spoření; rodina jako základ společnosti, sladění práce a rodiny; program Dostupné bydlení a garance pro mladé.
- Energie – důraz na jádro (nové bloky v Dukovanech), záložní plynové zdroje, omezení závislosti na Rusku, zastropování emisních povolenek a odklad nového systému; odpor proti zákazu spalovacích motorů od 2035; podpora smysluplných obnovitelných zdrojů.
- Bezpečnost a obrana – modernizace armády (F-35, CV90, kybernetická bezpečnost), posílení kolektivní obrany NATO a evropského křídla aliance; výdaje na obranu postupně až k 3 % HDP; boj proti dezinformacím a kontrola nelegální migrace; podpora Ukrajiny a tvrdá linie vůči Rusku.
- Bydlení a doprava – dostupnější bydlení pomocí státních garancí a využití státních pozemků; zrychlení stavebního řízení; podpora obecní výstavby; v dopravě stovky nových kilometrů dálnic, spuštění vysokorychlostních tratí, modernizace železničních koridorů a investice do chytré infrastruktury.
STAN
- Daně a měna – přijetí eura v nejbližším možném termínu; úprava progrese daně z příjmů a převedení slevy na poplatníka do valorizovaného bonusu; spotřební daň na slazené nápoje; dobrovolná e-fakturace a dokončení jednotného inkasního místa; méně byrokracie pro podnikání.
- Důchody a podpora rodin – podpora včasného spoření na stáří, STAN chce posílit spořicí pilíře a snazší přechody mezi produkty; možnost státních penzijních fondů; 40 tisíc nových míst ve školkách / dětských skupinách, podpora otců na rodičovské; +50 000 Kč rodinám, kde oba rodiče stráví min. 3 měsíce na rodičovské; snižování gender pay gap.
- Energie – kombinace jádra, plynu a OZE; podpora větrníků, rychlejší výstavba paroplynových zdrojů; příprava na malé modulární reaktory i mimo Dukovany/Temelín; transformace teplárenství bez cenových šoků; daňové pobídky pro firmy investující do digitalizace a zelených technologií.
- Bezpečnost a obrana – evropská obranná autonomie v rámci NATO, společné evropské mise/jednotky; výdaje na obranu min. 2 % HDP (případně více dle dohody); rozvoj aktivních záloh, bez návratu povinné služby; centra kyberobrany NATO/EU; odolná společnost: krizová infrastruktura, mediální vzdělávání proti dezinformacím, posílení péče o duševní zdraví.
- Bydlení a doprava – konec spekulací s byty a vrácení prázdných bytů na trh; posílení nájemního a družstevního bydlení, obecní projekty a využití obecních pozemků; úrokové dotace pro mladé do 35 let; urychlení výstavby VRT a klíčových dálnic (D0, D35, rozšíření D1 u Brna) skrze PPP; zlepšení silnic II./III. třídy, kvalitnější veřejná doprava a cykloinfrastruktura.
SPD
- Daně a měna – žádné zvyšování daní, snížení DPH a spotřebních daní; daňové zvýhodnění pro rodiny s třemi a více dětmi; daňový systém, který podporuje podnikání a hospodářský růst.
- Důchody a podpora rodin – důstojné důchody, odchod do penze max. v 65 letech; podpora rodin s dětmi, státem garantované půjčky pro manžele; strop pro výši sociální podpory.
- Energie – odmítnutí Green Dealu a emisních povolenek; cenotvorba na státní úrovni, státní obchodník s elektřinou a plynem; odstoupení od lipské burzy, zajištění nižších cen energií pro občany.
- Bezpečnost a obrana – posílení hranic a vytvoření „pevnosti Česko“; přísná imigrační politika, zajištění bezpečnosti prostřednictvím sledování radikálních islamistů; přímá demokracie, zavedení referenda o vystoupení z EU a NATO.
- Bydlení a doprava – zlevnění bydlení systémovou podporou výstavby a státem garantovanými půjčkami; kontrola nad cenami potravin a zajištění potravinové soběstačnosti; podpora rozvoje infrastruktury prostřednictvím evropských fondů.
Piráti
- Daně a měna – daňové úlevy pro 90 % rodin, zvýšení slevy na poplatníka a daňových bonusů na děti; snížení DPH na základní a zdravé potraviny; reforma penzijních fondů a příprava na přijetí eura.
- Důchody a podpora rodin – cílené daňové úlevy pro rodiče, podpora zkrácených úvazků, nižší administrativní náklady pro domácnosti; podpora dostupného bydlení prostřednictvím výstavby 200 tisíc nových domovů.
- Energie – stabilní a dostupná energie kombinací nových jaderných bloků a obnovitelných zdrojů; férové tarify a konkurenční prostředí; využití Green Dealu pro investice do infrastruktury a moderní energetiky bez šoků.
- Bezpečnost a obrana – Piráti chtějí posílení obranného rozpočtu nejméně na 3 % HDP, posílení digitální bezpečnosti a ochrany soukromí; prosazování kyberbezpečnosti a digitální gramotnosti; podpora občanských svobod, včetně manželství pro všechny a internetové svobody; zaměření na moderní obranné technologie.
- Bydlení a doprava – výstavba 200 tisíc nových domovů (družstevních, nájemních, vlastnických); zrychlené povolování výstavby a zřízení akceleračních zón; rozvoj měst a čtvrtí s dobrou dostupností a infrastrukturou.
Stačilo!
- Daně a měna – progresivní zdanění velkých majetků a zisků (včetně dědictví u nejbohatších), mimořádné daně pro sektory s nadměrnými zisky; audit veřejných financí a zastavení plýtvání; nulová DPH na základní potraviny a tvrdší regulace obchodních řetězců.
- Důchody a podpora rodin – důstojné důchody, odchod do penze od 63 let na základě průměrného zdravého dožití; podpora mladých rodin (bezúročné novomanželské půjčky, rozšíření dávek jako porodné a rodičovský příspěvek); zrušení soukromých exekutorů a převod vymáhání dluhů pod stát.
- Energie – tvrdé „NE“ emisním povolenkám, návrat strategických energetických odvětví pod kontrolu státu, snížení cen energií pro domácnosti; státní obchodník s elektřinou a plynem.
- Bezpečnost a obrana – neutralita ČR, referendum o členství v NATO a EU, vypovězení nevýhodných mezinárodních smluv (např. obranná smlouva s USA); vytvoření samostatné pohraniční stráže pro ochranu hranic před nelegální migrací; zákon o registraci zahraničních agentů, kritika finanční podpory církví.
- Bydlení a doprava – masivní státní podpora výstavby družstevních a obecních bytů; zrychlení výstavby bytů využitím veřejných zdrojů a pozemků; opatření proti realitním spekulacím, zdanění volných investičních bytů a „obchodu s chudobou“.
Motoristé
- Daně a měna – stabilní daně a méně nahodilých zásahů, podpora malých a středních firem, méně poplatků a regulací, které zbytečně zdražují služby a zboží.
- Důchody a podpora rodin – program se soustředí na zlevnění paliv a energií, předvídatelné tarify pro domácnosti a firmy, aby se snížily náklady na každodenní život.
- Energie – snížení nákladů na energie, odmítnutí nových „bruselských“ nákladů, důraz na předvídatelnost cen energií pro občany i firmy.
- Bezpečnost a obrana – úprava bodového systému (přísně trestat nebezpečné chování, ne drobné přestupky), měření rychlosti pouze tam, kde to má smysl (např. u škol), zamezení „šikanózních pastí“.
- Bydlení a doprava – dostavba dálnic, modernizace železničních tratí (rychlost až 250 km/h) místo vysokorychlostních tratí; rychlé a efektivní projekty s nejlepším poměrem ceny a přínosu; zrychlení stavebního řízení a digitalizace státní správy.
