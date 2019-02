Politické strany rozdělují nápady na změnu důchodového systému | E15.cz

Člen komise za občanské demokraty Jan Bauer míní, že vláda opomíjí největší problém, kterým jsou podle něj i odborníků budoucí příjmy průběžného systému. „Obávám se, že se z komise stane debatní kroužek, jehož výsledkem budou jen kosmetické změny,“ řekl s tím, že ODS předloží vlastní návrhy řešení. O co konkrétně půjde, však neupřesnil.

O něco dál jsou Piráti. Po vzoru některých severských zemí by systém rozšířili o důchodový fond, který by byl vedený u ČNB a spravovaný Českou správou sociálního zabezpečení. Za vklady dobrovolných střadatelů by ručil stát, výnosy by kopírovaly inflaci.

„Pokud by občan chtěl využít své naspořené peníze ještě před odchodem na odpočinek, mohl by si je vybrat bez zhodnocení,“ nastínil člen komise Tomáš Martínek. Do fondu by mohly přispívat svým zaměstnancům i firmy, které by si tyto výdaje odečítaly z daní.

Většina stran se k záměru staví vlažně. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) si počká, až Piráti představí komplexní návrh. Komise by podle ní měla prověřit všechny cesty posílení třetího pilíře. Povinnému spoření však nakloněna není.

Autor: E15

Premiér Andrej Babiš (ANO) by motivoval zaměstnance, aby si spořili. „Pak by jim přispívali zaměstnavatelé i stát. V systému by byl každý automaticky, ale prostřednictvím opt-outu by z něho mohl vystoupit,“ uvedl.

Z dosavadních vyjádření Maláčové plyne, že chce jen parametrické úpravy systému. „Musíme odstranit staré křivdy. Koaliční rada se dohodla na čtyřech tématech. Jsou to nižší penze žen, dřívější důchod fyzicky náročných profesí, vdovské a vdovecké penze a otázka budoucích příjmů systému,“ vyjmenovala. Poslední téma si však komise zřejmě nechá až na konec.

Podle členky komise za TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by měl tým pracovat pružněji. „Za dva a půl roku jsou další volby. Aby byla možnost něco prosadit, musíme přijít s návrhy maximálně do jednoho roku,“ řekla.