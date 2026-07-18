Zákaz mobilů ve školách projedná vláda. Téměř jistě bude pro
- Předkladatelé novely školského zákona argumentují doporučením Národního ústavu duševního zdraví.
- Podle podkladů k navrhovaným změnám má být stanovisko vlády kladné.
- Proti úpravě paragrafů se postavil jen dětský ombudsman Martin Beneš. Děti budou vnímat školu negativně, varuje.
Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách, jehož uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga (oba ANO), vláda patrně podpoří. K jejich novele školského zákona by se měl kabinet ANO, SPD a Motoristů postavit podle podkladů pro pondělní schůzi kladně. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil jen dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něho nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už nyní upravit ve svých řádech.
Zákaz používání mobilů se má podle předlohy týkat dětí v mateřské škole, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek by měl podle návrhu zahrnovat také čas, který děti tráví ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonů omezit nebo zakázat školní řád jako dosud.
Výjimka ze zákazu by se vztahovala podle novely na případy, kdy děti telefon potřebují ze zdravotních důvodů nebo kvůli speciálním vzdělávacím potřebám, například pro sledování cukrovky nebo jako kompenzační pomůcku. Škola by mohla povolit používání mobilů nebo například tabletů pro vzdělávací účely a na školních výletech a exkurzích. Zákon by dal školám kvůli vymahatelnosti pravomoc upravit ve školním řádu odkládání telefonů na dobu vyučování i odebírání těchto zařízení jako reakci na porušení zákazu.
„Zásadně pochybuji o tom, že je důvodné upravovat zákaz mobilních telefonů celostátně,“ napsal ve stanovisku Beneš. Nepanuje na tom podle něho odborná shoda a restrikce může vést ke zhoršení vztahu dětí ke škole. „Děti budou školu vnímat negativně, jako místo, kde nové pravidlo, na jehož vytváření se nemohly podílet, omezuje jejich svobodu,“ soudí dětský ombudsman. Poukázal na to, že ve svých řádech upravilo používání mobilních telefonů devět z deseti škol. Rozvoj digitální gramotnosti žáků, jejich kritického myšlení a schopnosti nakládat s technologiemi bezpečně a vyváženě by navíc mělo být jednou z úloh moderního školství, míní Beneš.
Babiš s Plagou zdůvodňují plošný zákaz doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Poukazují na možný vznik závislosti, na deprese a úzkosti, menší životní spokojenost, ztráty pozornosti dětí ve škole a jejich horší výkony. „Pokud jde o samotnou otázku efektů zákazu používání mobilního telefonu ve škole, zkušenosti z Francie nebo Nizozemska dokládají pozitivní dopad jak na koncentraci žáků k učení a prospěch, tak na školní klima a výskyt šikany,“ napsali předkladatelé ve zdůvodnění.