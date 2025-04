U požáru skládky volně uložených plastů u Rynholce na Rakovnicku zasahuje 250 hasičů, platí zvláštní stupeň poplachu. Záchranáři zatím ošetřili 15 z nich – většinu kvůli přehřátí, jeden utrpěl popáleniny. Část jednotek se ráno vystřídala, hasiči se nyní snaží zabránit, aby se oheň rozšířil do dalších částí skládky, uvedl mluvčí hasičů Jan Sýkora. Silný zápach je podle zpravodajky na místě cítit i v obcích vzdálených více než deset kilometrů.

„Držíme to tam, kde to držet chceme, zatím se to nešíří na další hromadu,“ řekl Sýkora. V noci se hasičům podařilo vyplnit proluku mezi hromadami plastů lehkou pěnou, což brání šíření ohně na druhou část skládky. „Hromada plastu je v současné době neuhasitelná, vzhledem k tomu, že ať tam dodáváme jakékoliv množství vody, vypaří se dříve, než se k požáru přiblíží,“ řekl Sýkora.

Požár skládky mezi obcemi Rynholec a Lány byl hlášen v pondělí v 18:38. Jde o plochu 200krát 200 metrů, skládka je do výšky zhruba pěti metrů. Podle hasičů je při zásahu potřeba enormní množství vody a odhodlání. Teploty na místě jsou velmi vysoké, proto museli být někteří ošetřeni kvůli přehřátí. Jeden utrpěl lehčí popáleniny ramen. „Ošetřili jsme 15 hasičů. Nikdo nebyl převezen do nemocničního zařízení. Všechno lehké stavy,“ řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Na místě je také více než 100 kusů techniky. Velitel zásahu si vyžádal na pomoc například velkokapacitní cisternu CV 40 Taurus a zodolněnou CZS 40 Titan. Hasiči používají i rypadlo, kolový nakladač či pásové rypadlo.

Obec Rynholec v noci na svém webu uvedla, že chemická laboratoř nenaměřila nadlimitní hodnoty nebezpečných látek v ovzduší. Lidem ale stále doporučuje, aby nevětrali. Stejné doporučení vydala také obec Lány.

Při požáru pomáhá speciální technika hasičského záchranného útvaru

Při požáru skládky plastů u Rynholce na Rakovnicku pomáhá speciální technika hasičského záchranného útvaru, pracovat zde bude zřejmě několik dní, informovala v úterý ráno mluvčí hasičského záchranného útvaru Jana Urbancová. Na místě jsou speciální nakladače a takzvaný univerzální dokončovací stroj. Pomáhají třeba s odvozem plastových balíků z míst, kde hoří. Požár, který vypukl v pondělí podvečer, aktuálně likviduje kolem 250 hasičů, 15 se jich při zásahu lehce zranilo.

Ke zpřístupnění ohnisek poslouží pásové rypadlo, což umožní další dohašování. Zapojí se též pásový nakladač z Hlučína, který je oproti jiným nakladačům odolnější vůči vysokým teplotám a mechanickému poškození. „Disponuje také kamerami a lze jej v rámci bezpečnosti zasahujících ovládat až do vzdálenosti 200 metrů,“ doplnila mluvčí.

Obranu proti šíření požáru zajišťuje i odolná cisterna, která slouží jako zásobárna hasicích látek a pro tvorbu hasicí pěny. Podle požadavků velitele zásahu může záchranný útvar postupně nasadit další techniku.