Požár ve Zlíně dál zaměstnává hasiče. Škody firem jdou do stovek milionů
- Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně.
- Vodou dál prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila.
- Příčinu požáru budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů, může to trvat i několik měsíců, řekla v úterý ČTK mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
„Na místě je šest jednotek (hasičů), které pořád čerpají vodu z řeky Dřevnice a prolévají místo, kde jsou sutiny, protože tam teplota opravdu je stále vysoká," řekla mluvčí. Hasiči podle ní nadále využívají také drony, které prostor monitorují a pomocí termokamer zjišťují teploty na požářišti. Požár si podle hasičů nevyžádal žádné zranění. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.
O termínu likvidace požáru a možném předání budovy majiteli, společnosti Cream, nechtěla Javoříková spekulovat. V pondělí ČTK řekla, že zásah hasičů nejspíš potrvá ještě několik dní. Z požářiště podle ní už nestoupá kouř. Kdyby se znovu objevil, lidé z okolních budov by na doporučení hasičů neměli větrat. „Neočekávám, že by kouř šel někam dál," uvedla Javoříková.
Bezprostřední okolí hořící budovy zůstává zavřené. Vyšetřovatelé, kteří budou zjišťovat příčinu požáru, proto na požářiště zatím neměli možnost vstoupit. „Zatím jsou tam hasiči, ještě nám to nepředali," řekla v úterý ČTK policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Odhadovat nechtěla ani výši škody.
Shořelo 75 tisíc párů bot
Majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy korun. Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9 tisíc zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která vyrábí karbonová kola a vyvíjí titanové rámy, dotkl se i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.
Požár vznikl ve čtvrtek 9. července ráno, nejspíše v devátém patře objektu ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se rozšířil i do dalších pater a na střechu. Postupně se budova na dvou místech zřítila, stát zůstává zhruba polovina. Požár hasiči dostali pod kontrolu v noci ze čtvrtka na pátek. Při hašení jim do pátečního večera pomáhaly vrtulníky.