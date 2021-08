PPF poprvé ve ztrátě, Trigema vytiskne čtvrť za miliardy... | E15.cz

Dopadům pandemie koronaviru se nevyhnula ani investiční skupina PPF. Ta se loni dostala do ztráty 291 milionů eur, což je v přepočtu 7,4 miliardy korun. Hospodářské výsledky PPF zveřejnila tento týden ve své výroční zprávě. V již ikonické publikaci, jejíž vydání je každý rok velkou událostí pro český byznys, vůbec poprvé chybí úvodní slovo zakladatele Petra Kellnera. Ten koncem března tragicky zemřel při pádu vrtulníku na Aljašce. >>> celý článek najdete ZDE

Rekonstrukcí původní varny odstartovala developerská firma Trigema realizaci léta chystaného projektu Lihovar na pražském Zlíchově za čtyři miliardy korun. Výstavba první etapy o 250 bytech začne v lednu příštího roku. Fasádu dominantní rohové budovy nechá developer vytisknout na 3D tiskárnách. „Úspora v tom určitě nebude. Ale všechno, co se dělá poprvé, tak bývá dražší. Věříme, že nám to pomůže do budoucna stavět jinak a lépe,“ říká majitel Trigemy Marcel Soural. >>> celý článek najdete ZDE

Nedostatek výrobních komponentů, dražší námořní doprava i vysoká poptávka zdražily některé kategorie elektroniky od loňského do letošního srpna až o desítky procent. Týká se to ale například i zdravotnických pomůcek, vyplývá z ankety deníku E15 napříč internetovými obchody. Zájem kupujících ale neklesá, a tak i letos e-shopy čekají vyšší tržby než loni. >>> celý článek najdete ZDE

E-COMMERCE SUMMIT 2021: Největší online e-commerce konference. Zjistěte víc >>>

Státní železniční dopravce pokračuje v rozšiřování sítě vlaků, ve kterých mohou cestující využít Wi-Fi připojení. České dráhy předpokládají, že mezi roky 2020 a 2022 za instalaci Wi-Fi do již využívaných vlaků utratí více než 170 milionů korun. Technologií jsou také vybavené všechny nové objednávané vlaky. >>> celý článek najdete ZDE

Pro banky přestává být zisk jediným měřítkem úspěchu. Poté co velká část evropských finančních domů ohlásila konec financování uhelného byznysu, se cíle týkající se ekologické a společenské udržitelnosti financovaných projektů začínají promítat i do výplat samotných bankéřů. V Česku k takovému kroku již přistoupily ČSOB, Komerční banka a Moneta, další budou následovat. >>> celý článek najdete ZDE

Po žalobě americké letecké společnost Southwest Airlines a vyostření sporu s Ryanairem se na Kiwi.com valí další nepříjemnost. Nizozemské aerolinky KLM do české společnosti poslaly dopis, ve kterém žádají, aby Kiwi.com přestalo prodávat jejich letenky. Spolupráci s Kiwi.com už před několika měsíci přerušily i ruské aerolinky Aeroflot. Tradiční aerolinky preferují zavedené postupy a tradiční strukturu cen, reagovala mluvčí Kiwi.com Nina Černá. >>> celý článek najdete ZDE

Inspirací pro burzovní investice nemusí být jen portfolio legendárního Warrena Buffetta či jiného zahraničního finančníka. V Česku se drobným i větším investorům v posledním roce a půl vyplatilo, pokud se přidali k sázkám fondu Vesa Equity Investment miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. >>> celý článek najdete ZDE

Koalice Spolu plánuje snížit daň na potraviny. Zcela by zrušila patnáctiprocentní sazbu DPH a zboží zatížené touto daní by přesunula do snížené desetiprocentní sazby. Nadále by tak existovaly jen dva druhy daně z přidané hodnoty. Stejné opatření navrhuje také hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Státní rozpočet by přesunutím potravin do snížené sazby přišel odhadem o desítky miliard korun. >>> celý článek najdete ZDE