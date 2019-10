Praha chystá obří tendr na vylepšení zastávek MHD | E15.cz

Cestující na zastávkách pražské MHD by výhledově mělo chránit 1500 přístřešků, zhruba o dvě třetiny více než nyní. Razantní změnu má zajistit vítěz nové veřejné soutěže na městský mobiliář. Vyplývá to z materiálu k projednání rady hlavního města Prahy, který má deník E15 k dispozici.

Primátor Zdeněk Hřib v dokumentu uvádí, že magistrátní rada by měla soutěž vypsat v listopadu, přičemž o vítězi by mělo být rozhodnuto do dubna příštího roku. Soutěž by podle potenciálních účastníků mohla mít objem až pět miliard korun.

Francouzská společnost JCDecaux, která dosavadní mobiliář provozuje, magistrátní záměr kritizuje. „Tendr je z nepochopitelných důvodů vypsán na dlouhých dvacet let. Přitom délka trvání současného tendru je jedním z hlavních důvodů, proč chce město novou soutěž vypisovat,“ říká mediální zástupce firmy JCDecaux Jiří Chvojka. Francouzi smlouvu s radnicí podepsali v roce 1994 a její platnost končí v roce 2021.

„U jedné z největších soutěží volebního období navíc chybí spousta klíčových informací, což soutěžícím znemožňuje dostatečně dopředu pracovat na nacenění nabídky,“ uvádí Chvojka.

Zveřejněný materiál má podle města zatím jen nastínit záměr. „Zakázka ještě nebyla vypsána, takže je bezpředmětné komentovat části, které chybějí, ale i části, které se mohou změnit,“ uvedl radní za TOP 09 Jan Chabr.

Součástí soutěže je kromě stavby a správy nových přístřešků také instalace a údržba tisíce reklamních ploch, stovek laviček či košů a desítek toalet, pouličních hodin nebo stojanů na kola. Současné vybavení má JCDecaux začít odstraňovat už v příštím roce tak, aby nový vítěz mohl do června 2021 všechen mobiliář nahradit.

JCDecaux má ovšem obavy, že část zastávek zůstane několik let bez přístřešků – nejen kvůli nutnosti získat stavební povolení, ale také nahradit u přístřešků elektrické přípojky. Další potenciální uchazeč, společnost BigBoard, považuje tyto proklamace za zbytečné strašení, kterým si JCDecaux chce zajistit další roky provozování mobiliáře.

„Podobné hrozby jsou z úst JCDecaux slyšet u všech končících smluv ve světě, kde působí. Výstavba přístřešků by se měla bez problémů stihnout. Stačí, aby město zavázalo nového provozovatele k tomu, aby měl ke dni skončení smlouvy s JCDecaux vyroben dostatek přístřešků,“ říká mluvčí BigBoard Pavlína Stránská.

Kromě francouzské JCDecaux a českého BigBoardu by se soutěže měly zúčastnit britská firma Clear Channel Outdoor či německá Stroer.