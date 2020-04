Radní z Prahy 8 se zapletl do korupční kauzy kvůli dezinfekci. Končí ve funkci i v ODS | E15.cz

Josef Slobodník (ODS), který na radnici osmé městské části řídil oblast IT, měl figurovat v žádosti o úplatek za dezinfekci vnitřních prostor ve veřejných budovách během stávající epidemie. Vinu odmítl s tím, že údajný prostředník jednal bez jeho vědomí. Po výzvě koaličního partnera i opozice přesto nyní končí ve funkci a odchází i ze strany.

„Dovolte mi vám oznámit, že k dnešnímu dni odstupuji z funkce radního městské části. Vzhledem k situaci nechci být prostředkem k mediálním útokům na vámi vedenou radnici. Chci se očistit a dokázat, že jsem s celou věcí neměl nic společného,“ stojí ve zprávě zaslané starostovi Ondřeji Grosovi (ODS), kterou má deník E15 k dispozici.

O nevině radního nepochybuje ani starosta, který to opakovaně uvedl v prohlášení médiím. „Radní Slobodník z celé situace vyvodil politickou odpovědnost, ukončil své členství v ODS a odstoupil z funkce radního, ačkoli v reportáži není jediný přímý důkaz jeho aktivního zapojení do této kauzy,“ konstatoval naposledy.

Na kauzu spojenou s žádostí o úplatek upozornila před několika dny reportáž Seznamzpravy.cz. Zachytila obchodníka společnosti Huawei Juraje Pavola, jak jedná se zástupcem společnosti Xylogen o zakázce na dezinfekci veřejných prostor v řádu desítek milionů korun.

„Plán je jasnej: deset až patnáct procent pro mě, pro něj. To je minimum, pro mě. Ty mu tam ukážeš to demo a pak to bude chviličku na něm,“ prohlásil v nahrávce Pavol. Druhým zmíněným měl být právě radní Prahy 8.

Redakci deníku E15 se nyní nepodařilo s odstupujícím radním spojit. Nicméně dříve potvrdil, že se s Pavolem zná a že s firmou také komunikoval, několik dní před schůzkou ji poslal ze soukromého účtu e-mail. „Nešlo však o objednávku, ale pouhý dotaz na ceník jejich zařízení. Ten jsem po jeho obdržení přeposlal na odbor krizového řízení, který vyhodnotil ceny jako příliš vysoké. Dál jsem se o celou záležitost nezajímal,“ uvedl již dříve. K některým dalším nejasnostem se však Slobodník nevyjádřil.

Po zveřejnění kauzy ho vyzvala k rezignaci koaliční TOP 09+STAN. Kritikou nešetřili ani vedoucí pražské ODS. Na 21. dubna přislíbil starosta svolat kvůli situaci mimořádné zastupitelstvo. Opozici i pražský magistrát totiž zajímá, jak se peníze na řešení epidemie v Praze 8 celkově rozdělovaly.

Případem se již také zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Na účastníky schůzky, tedy na údajného zprostředkovatele a zástupce firmy, podal trestní oznámení rovněž starosta Prahy 8.