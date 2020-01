Rok 2020: Babišova vláda přitáhla opratě, bude se zdražovat | E15.cz

Pocítí ho občané, balíček ovšem dopadne ovšem i na firmy a drobné podnikatele. Cena za vyšší důchody, stoupající platy a některé další výhody nebude malá. Vládnímu ANO a ČSSD se s podporou komunistů také, opět navzdory opozici a senátorům podařilo prosadit také vlastní verzi zvýšení rodičovského příspěvku.

Znamená to, že na vyšší dávku dosáhnou jen ti rodiče novorozenců a dětí do čtyř let věku, kteří budou k lednu příspěvek aktivně pobírat. Některá opatření vláda ještě chystá. Například drobné a střední podnikatele by citelně zasáhla novela daňového řádu, jejíž návrh už ve sněmovně prošel prvním čtením.

Domácnosti

Tabák

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, stoupnou zhruba o deset procent. Podle MF dosáhne růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret, tabákové firmy ale předpokládají zvýšení daňové zátěže na krabičku o 12 až 13 korun.

Lihoviny

Spotřební daň z lihu stoupne z 28 500 za jeden hektolitr etanolu na 32 250 korun. U půllitrové láhve 40procentního alkoholu tedy vzroste spotřební daň z nynějších 57 korun na 64,50 korun. Dle Unie výrobců lihovin tak jedna láhev takové lihoviny zdraží o 9,10 korun. V případě pěstitelského pálení sazba stoupne na 16 200 korun.

Hazard

Hráči budou zdaňovat výhry od jednoho milionu korun. Bude platit srážková daň pro loterie, tomboly a účtenkovou loterii. U ostatních druhů hazardu bude možné uplatnit proti příjmům z výhry pouze vklad.

Katastr

Poplatek za vklad do katastru nemovitostí stanovený zákonem o správních poplatcích se zvyšuje z nynějších 1000 na 2000 korun.

Mazlíčci

Mění se pravidla pro milovníky psů. Samotná psí známka už nebude stačit, od 1. ledna je povinné čipování. Cena čipu se pohybuje od 120 do 450 korun.

Firmy

Zdanění technických rezerv pojišťoven

Technické rezervy budou nově daňově uznatelné jen do výše, kterou stanoví evropská směrnice Solvency II. Podle dřívějšího vyjádření asociace pojišťoven to bude znamenat jednorázový náklad kolem deseti miliard korun. Platba se rozloží do dvou let. Opatření s nejvyšší pravděpodobností přinese zdražení pojistek.

EET

Třetí a čtvrtá vlna EET od května dotkne prakticky všech podnikatelů – řemeslníků, advokátů, lékařů, úřetních či taxikářů. Do státního rozpočtu by to podle MF mělo přinést 15,2 miliardy korun.

Pojistné

Výše minimálního zdravotního pojištění bude 2352 korun, částka se měsíčně bude odvádět od února, platí se zpětně. Půjde o 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy. Od dubna se změní i minimální výše záloh na pojistné na důchodové pojištění, nově se bude jednat o 2544 korun měsíčně, tedy 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy.

Mýto

Placení mýta se rozšíří nově také na 900 kilometrů silnic 1. tříd.

Loterie

Sazby zdanění loterií se zvyšují z nynějších 23 procent až na 35 procent. Sazby zdanění ostatních druhů hazardu, třeba z automatů nebo tombol, zůstávají na dosavadní úrovni.

Co se chystá

Změna daňového řádu

Prodloužit se má lhůta pro vrácení odpočtu DPH ze 30 na 45 dnů. Pro státní kasu to má být jednorázový příjem kolem 20ti miliard korun. Podle daňových poradců bude patnáctidenní prodloužení citelné zhoršení zejména pro menší firmy, mnozí podnikatelé budou muset u bank shánět půjčky, aby zaplatili svým dodavatelům.

Nejvíce změna zasáhne exportéry nebo stavební firmy. Se zadrženými miliardami jako s příjmem veřejných rozpočtů vláda počítá v prosinci 2020, vratky by se měly vyřizovat v lednu 2021. Novela prošla prvním parlamentním čtením.

Kdo si letos polepší

Důchody

Penze se zvýší v rozmezí 617 až 1137 korun, u každého důchodce to bude podle výše penze minimálně o 371 korun více. K tomu se o 5,2 procenta zvýší výměra důchodů za odpracované roky a výši výdělků. Například člověk s průměrným důchodem, v polovině loňského roku to bylo 13 426 korun, dostane o 900 korun více. Tomu kdo má měsíčně přes 11 500, by se penze měla zvednout o 800 korun. A například důchody ve výši 16 tisíc korun stoupnou o 1033 korun.

Rodičovský příspěvek

Dávka se zvedne z 220 tisíc na 300 tisíc korun, u vícerčat z 330 tisíc na 450 tisíc korun. Přidáno dostanou rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří dávku aktuálně pobírají. Přesná částka bude záviset na předchozím příjmu a na počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte.

Státní zaměstnanci

Plošně dostanou přidáno 1500 korun. Týká se to zaměstnanců ve veřejní správě, vojáků, policistů, hasičů i příslušníků ostatních bezpečnostních sborů. Výjimkou jsou učitelé, těm stoupnou tarify o 8 procent. Těm, kteří slouží ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby, stoupnou tarify o dalších 10 procent.

Nejnižší tabulkové platy

Přidáno dostanou všichni státní zaměstnanci, a kromě plošného přidání se ruší i nejnižší tarify. Do těch spadají školníci, kuchařky, řidiči, sociální pracovníci a také lidé pracující v kultuře. Přidáno dostanou o více než 1500 korun, třeba kuchařky ve školních jídelnách by si měly polepšit o 2200 korun.

Minimální mzda

Minimální mzda se zvýší na 14 600 korun.

Zaručená mzda

Kvůli zvýšení minimální mzdy stoupne i zaručená mzda, ta je vyplácená v osmi stupních a zvedne se na 14 600 až 29 200 korun. Například skladník nebo uklízečka musí od ledna dostat minimálně 14 600 měsíčně, odměna makléře nebo výzkumníka nesmí klesnout pod 29 200 korun. Všeobecné zdravotní sestry nebo učitelky v mateřských školkách budou mít zaručenou měsíční mzdu ve výši 21 700 korun, lékaři nebo farmaceuti 26 500 korun.

Osvobození od daně

Od této daně budou osvobozeny skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady v případě, že budou vedeny v evidenci ekologicky významných prvků. Poplatníci budou mít dva roky na to, aby si nechali krajinné prvky, které se nacházejí na jejich pozemcích, do této evidence zapsat.