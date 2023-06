Vládní škrty přitvrdí. Dopadnou na státní zaměstnance a zdravotnictví | e15.cz

Šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS) navrhuje snížení platů ve veřejném sektoru o čtyři procenta a pokles tarifních částí těchto platů o pět procent. Odložil by také pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce až na leden 2025, což by příští rok jednorázově snížilo výdaje státního rozpočtu o 14 miliard korun. Stanjurův úřad hovoří o „prvním pracovním výkopu“. V pětikoaličním kabinetu však roste napětí, proti tvrdším úsporným krokům je stále více ministrů.

„Musíme jako vláda šlápnout na brzdu,“ řekl Stanjura ke květnovému prohloubení rozpočtového schodku na více než 271 miliard korun. Kabinet je už těsně pod schváleným stropem pro celý letošek, který činí 295 miliard korun.

Přestože ministr očekává od poloviny roku zpomalení tempa zadlužování, které přinese poměrně vysoká dividenda ČEZ, peníze z evropských fondů a předpokládané příjmy z wind fall tax, alespoň ještě dvacet miliard korun je podle něj ještě nutné nalézt ve výdajích.

„Nebudou to populární kroky, stejně jako není populární ozdravný balíček, ale nemůžeme na letošek rezignovat a říct, že šetříme až od příštího roku,“ dodal ministr s poukazem na skutečnost, že daňová i úsporná opatření z balíčku se v zásadní míře projeví až v roce 2025.

To však není všechno, co Stanjura chystá. Už příští rok si mají navíc pohoršit ministerstva školství, zdravotnictví či věda a výzkum. Počítá s tím návrh státního rozpočtu, na němž se vláda podle zákona musí shodnout do 20. června. Jako první o předloze napsal Deník N.

„Dokument je pouze technicko-administrativním výpočtem, který je nutný kvůli dodržení zákona, nikoli politickým rozhodnutím vlády,“ reagoval premiér Petr Fiala (ODS).

Proti škrtům se jako jeden z prvních ozval už začátkem týdne ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Nově navrhované odložení pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce kritizuje šéf rezortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), označil to za omyl.

„Automatická valorizace se nebude odkládat ani měnit. Její zmínku v pracovním návrhu rozpočtu vidím jako nedopatření způsobené horlivým úřednickým perem. Diskuze ještě proběhne, ale ne o tomto. Valorizace zůstane tak, jak ji schválila vláda i parlament,“ napsal Válek na Twitteru.

Se záměrem nesouhlasí ani zdravotnické odbory, protestují i proti snížení tarifních platů. Předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel připomněl, že ve vládou schválený konsolidační balíček už obsahuje zavedení nemocenského pojištění zaměstnanců. Návrh rozpočtu na rok 2024 pak přidává snížení platů státních zaměstnanců o pět procent. „Skrytě se vrací superhrubá mzda pro zdravotníky ve veřejné sféře. Bylo by od politiků fér, aby to takhle pojmenovali,“ míní Engel.

Problém je podle analytiků v tom, že už letošní hospodaření státu může skončit historicky největším schodkem, který by překonal rekord z covidového roku 2021. Tehdy rozdíl mezi příjmy a výdaji dosáhl 420 miliard korun. Podle nejčernějších scénářů by letošní díra mohla být ještě o třicet miliard větší, optimistické odhady hovoří o 350 miliardách.

Rozhovor E15 se Zbyňkem Stanjurou: