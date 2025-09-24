Volební kalkulačka 2025: Koho volit do Poslanecké sněmovny?
Parlamentní volby 2025 se blíží. Nevíte, koho volit? Volební kalkulačka vám pomůže zorientovat se v programech stran, funguje i jako užitečná anketa. Odpovězte na dvacet otázek a porovnejte své názory a priority s tím, co zastávají politické strany, hnutí, koalice a jejich kandidáti patřící mezi favority do voleb do Poslanecké sněmovny 2025. Vznikne vám díky tomu užitečné srovnání.
Jak číst výsledky kalkulačky?
Výsledná procenta ukazují míru vaší shody s názory a prioritami jednotlivých stran nebo hnutí. Kalkulačka tedy neříká, koho máte volit, ale umožňuje vám porovnat vlastní postoje s programem politických subjektů. Berte výsledky jako pomůcku, která vám usnadní orientaci v nabídce, nikoli jako závazné doporučení.
Jak funguje volební kalkulačka?
Princip kalkulačky je jednoduchý:
- Pokud na otázku odpovíte stejně jako politická strana, získává strana jeden bod.
- Pokud odpovíte opačně, strana naopak bod ztrácí.
- Označíte-li otázku jako důležitou, počítá se dvojnásobně – tedy buď +2 body, nebo –2 body.
- Otázky, na které neodpovíte, se do výsledku nezahrnují.
Nakonec se všechny body přepočítají na procenta. Sto procent znamená úplnou shodu se stranou, nula procent úplný nesouhlas a padesát procent částečnou shodu napůl. Výsledky se pak seřadí podle procent – snadno tak uvidíte, se kterou stranou sdílíte nejvíc názorů a kde se naopak rozcházíte.
Politické strany v kalkulačce a kdo neodpověděl
V kalkulačce najdete dvacet společensky a politicky důležitých otázek, které jsme položili sedmi subjektům, jež se v průzkumech dlouhodobě pohybují nad třemi procenty preferencí: hnutí ANO, koalici SPOLU, SPD, hnutí STAN, Pirátům, uskupení Stačilo! a Motoristům sobě.
Téměř od všech politických subjektů jsme odpovědi na otázky získali, s výjimkou hnutí Motoristé sobě, kteří nám ani po opakovaných výzvách své odpovědi nezaslali. Jejich stanoviska k jednotlivým otázkám jsme proto formulovali na základě jejich volebního programu a z veřejných prohlášení jejich politiků.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
V roce 2025 v Česku proběhnou parlamentní volby. Ty se v ČR obyčejně konají jednou za čtyři roky. Projděte si základní témata:
- Volby do Poslanecké sněmovny 2025: Termín, systém, strany
- Kandidáti, kandidátky a lídři stran do voleb 2025
- Volební průzkumy: Aktuální preference stran
- Voličský průkaz: Jak a kdy si ho zařídit?
- Jak volit v ČR: Návod pro parlamentní volby
- Kroužkování: Jak udělit preferenční hlasy?
- Korespondenční volba a jak volit ze zahraničí
- Volební místnosti: Kde volit?
- Volební lístky
- Volební účast
- Volební komise: Jaká je odměna?