Volební kalkulačka 2025: Koho volit do Poslanecké sněmovny?

Parlamentní volby 2025 se blíží. Nevíte, koho volit? Volební kalkulačka vám pomůže zorientovat se v programech stran, funguje i jako užitečná anketa. Odpovězte na dvacet otázek a porovnejte své názory a priority s tím, co zastávají politické strany, hnutí, koalice a jejich kandidáti patřící mezi favority do voleb do Poslanecké sněmovny 2025. Vznikne vám díky tomu užitečné srovnání.

Otázka 1 z 20

1. Česko by mělo zastavit dodávky zbraní na Ukrajinu

2. Česko by do roku 2030 mělo postupně navýšit výdaje na obranu nejméně na 3 procenta HDP

3. Česko by do roku 2030 mělo přijmout euro

4. Mělo by se vypsat referendum o vystoupení Česka z Evropské unie?

5. Česko by mělo usilovat o zrušení Green dealu

6. Vnímáte migraci jako největší ohrožení Evropy?

7. Jste pro zachování členství Česka v NATO?

8. Progresivní zdanění by se mělo rozšířit.

9. DPH u základních potravin by se mělo snížit.

10. Měli by živnostníci (OSVČ) odvádět více na minimálních povinných zálohách na sociální a zdravotní pojištění?

11. Elektronická evidence tržeb (EET) by se měla znovu zavést.

12. Spotřební daň na alkohol a cigarety by se měla zvýšit.

13. Zdanění prázdných a investičních bytů by se mělo zvýšit.

14. Pacienti by měli mít možnost připlatit si v nemocnicích za nastandardní péči.

15. Česko by i přes rozdílné pohledy na zahraniční politiku mělo usilovat o posílení spolupráce se státy Visegrádské skupiny.

16. Minimální mzda by měla dosáhnout 50 % průměrné hrubé mzdy

17. Klimatická krize je zásadní hrozbou pro Česko.

18. Souhlasíte se zákazem výroby aut se spalovacími motory od roku 2035?

19. Souhlasíte se zvýšením věku pro odchod do důchodu na 67 let?

20. Manželství pro homosexuální páry by mělo být rovnocenné včetně všech práv, názvu i adopcí dětí.

Jak číst výsledky kalkulačky?

Výsledná procenta ukazují míru vaší shody s názory a prioritami jednotlivých stran nebo hnutí. Kalkulačka tedy neříká, koho máte volit, ale umožňuje vám porovnat vlastní postoje s programem politických subjektů. Berte výsledky jako pomůcku, která vám usnadní orientaci v nabídce, nikoli jako závazné doporučení.

Jak funguje volební kalkulačka?

Princip kalkulačky je jednoduchý:

  • Pokud na otázku odpovíte stejně jako politická strana, získává strana jeden bod.
  • Pokud odpovíte opačně, strana naopak bod ztrácí.
  • Označíte-li otázku jako důležitou, počítá se dvojnásobně – tedy buď +2 body, nebo –2 body.
  • Otázky, na které neodpovíte, se do výsledku nezahrnují.

Nakonec se všechny body přepočítají na procenta. Sto procent znamená úplnou shodu se stranou, nula procent úplný nesouhlas a padesát procent částečnou shodu napůl. Výsledky se pak seřadí podle procent – snadno tak uvidíte, se kterou stranou sdílíte nejvíc názorů a kde se naopak rozcházíte.

Politické strany v kalkulačce a kdo neodpověděl

V kalkulačce najdete dvacet společensky a politicky důležitých otázek, které jsme položili sedmi subjektům, jež se v průzkumech dlouhodobě pohybují nad třemi procenty preferencí: hnutí ANO, koalici SPOLU, SPD, hnutí STAN, Pirátům, uskupení Stačilo! a Motoristům sobě.

Téměř od všech politických subjektů jsme odpovědi na otázky získali, s výjimkou hnutí Motoristé sobě, kteří nám ani po opakovaných výzvách své odpovědi nezaslali. Jejich stanoviska k jednotlivým otázkám jsme proto formulovali na základě jejich volebního programu a z veřejných prohlášení jejich politiků.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

V roce 2025 v Česku proběhnou parlamentní volby. Ty se v ČR obyčejně konají jednou za čtyři roky. Projděte si základní témata:

