Rusko loni zůstávalo největší bezpečnostní hrozbou pro Česko, uvádí BIS

„Snaha Ruska přepsat geopolitickou mapu světa a vybudovat 'nový světový řád' je v současnosti největší hrozbou a zároveň největší výzvou pro světové společenství,“ uvedl ve zprávě ředitel BIS Michal Koudelka. Vedle konvenční války proti Ukrajině vede Rusko hybridní útoky proti Česku a dalším západním demokraciím. K útokům proti stabilitě, demokracii a svobodě využívá stále častěji moderní technologie.

Rusko představuje pro západní svět včetně Česka hrozbu přesahující konflikt na Ukrajině, uvádí BIS. „Ruské snahy o polarizaci veřejnosti, šíření dezinformací či sabotážní aktivity představují vážné bezpečnostní riziko, kterému se Česko bude muset věnovat i v předvídatelné budoucnosti,“ píše tajná služba.

BIS se ve výroční zprávě podobně jako v předchozích letech věnuje i hrozbám Číny, islamistického terorismu, extremismu, ale také dezinformacím. Zařadila také kapitolu ohledně kybernetických hrozeb, zabývá se možnostmi tvorby obsahu s pomocí umělé inteligence či personálními problémy v české státní správě.

Ohledně migrace BIS uvedla, že nezískala informace, které by měly parametry bezpečnostní hrozby. „Migrační trendy nicméně směřují k růstu počtu imigrantů přicházejících do Evropy,“ stojí ve zprávě. Administrativní omezení legálních možností příjezdu migrantů budou mít jen krátkodobý efekt a povedou k přesouvání cizinecké agendy z působnosti státu do sféry neregulérních či přímo nelegálních aktivit různých zprostředkovatelů, agentur a společností parazitujících na migrantech, varuje tajná služba.

Česko i další země EU čelí vlivu dlouhodobých faktorů ve zdrojových zemích migrace, jako jsou nízká úroveň a nestabilita životních standardů, válečné, náboženské a národnostní střety či politické tlaky. Vliv mají naopak i politická stabilita, ekonomická prosperita, kvalita života, společenská a osobní svoboda a vnitřní bezpečnost, které migranty naopak lákají do cílových zemí. Reálné možnosti oslabení prvních faktorů jsou omezené, změny těch druhých nežádoucí, konstatuje BIS.