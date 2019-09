Kauza Čapí hnízdo: Státní zástupce zrušil stíhání | E15.cz

Předseda vlády v neděli řekl, že pokud existuje spravedlnost, státní zástupce jeho stíhání zastaví. Kdyby žalobce podal obžalobu, Babiš by z čela vlády neodešel.

Lhůta pro rozhodnutí v případu skončila v sobotu. Ještě v pátek nebylo podle Cimbaly jasné, zda nebude lhůta prodloužena. Kromě zastavení trestního stíhání připadalo v úvahu také podání obžaloby, postoupení případu jinému orgánu, nebo vrácení případu policii k došetření. "Rozhodl se (pozn. - Šaroch) a úplně změnil názor," sdělil Deníku N jeden ze zdrojů. "To rozhodnutí odevzdal v pátek odpoledne, stíhání všech zastavil," řekl Deníku N další zdroj.

Stíhání státní zástupce zastaví mimo jiné tehdy, jestliže skutek není trestným činem nebo není prokázáno, že jej spáchal obviněný. Dalším důvodem k zastavení stíhání je jeho nepřípustnost - stíhat nelze třeba zemřelého nebo člověka, kterého v daném stíhání omilostnil či amnestoval prezident.

S ohledem na rozsah spisového materiálu, který má přes 20.000 stran, se nelze podle Cimbaly vyjádřit, jak dlouho prostudování spisu potrvá. "Do skončení tohoto navazujícího procesu a následného administrativního zpracování se k obsahu konečného rozhodnutí nebude Městské státní zastupitelství v Praze vyjadřovat," uvedl Cimbala.

Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Návrh na obžalování Babiše podala letos v polovině dubna.

Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Hrozilo mu až deset let vězení. Stíhání čelí kromě Babiše i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a tři další lidé. Státní zástupce ale loni v květnu vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.

Část opozice dlouhodobě považovala za neúnosné, že má Česko trestně stíhaného premiéra. Podle dnešního vyjádření předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila bude důležité, jak státní zástupce Jaroslav Šaroch zdůvodní zastavení stíhání. Jeho rozhodnutí ale respektuje.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů.