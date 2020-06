Schillerová připravila rozpočet se schodkem 500 miliard. Chce ho projednat v koalici | E15.cz

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už má připravenou novelu zákona o státním rozpočtu, kterou by zvýšila letošní schodek až k 500 miliardám korun. Návrh chce podle svých slov nejprve projednat v koalici. Předložit by ho případně chtěla do konce června. Naposledy sněmovna souhlasila se zvýšením schodku na 300 miliard korun 22. dubna. Před pandemií koronaviru byl schodek rozpočtu letos naplánován na 40 miliard.