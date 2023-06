Senát VŠE jedná o odvolání Ševčíka. Ten si dovedl „zraněného od muzea“ z března | e15.cz

Rektor na začátku zasedání přiblížil své důvody k návrhu na odvolání, jednání děkana se totiž podle něj i po mnoha rozpravách neměnilo. „Ztratil jsem víru. Všechny možnosti, které jsem vyčerpal, nevedly k cíli. Tím cílem bylo vystupovat tak, aby to dobře reprezentovalo školu a nepoškozovalo ji to,“ popsal Dvořák. „Zdůrazňuji, že způsob vystupovaní považuje děkan za správné. Po celou dobu svá vystoupení hájil. Asi v jednom případě řekl, že to takhle říkat nemusel,“ dodal.

Legislativní komise vzhledem k tomu, že se fakultní senát k návrhu na odvolání nevyjádřil, doporučila zasedání odložit, dokud nebude vyjádření k dispozici. Rektor si však po konzultaci s právníky stál za tím, že se jedná o dva na sobě nezávislé akty. Proběhlo proto hlasování, ze kterého vyplynulo, že i akademický senát chce v pondělním zasedání pokračovat.

Na zasedání se například senátor Petr Marek vůči Ševčíkovi ohradil kvůli tomu, že označil události z 11. března, kdy se hlouček lidí pokusil strhnout ukrajinskou vlajku z budovy Národního muzea, za horší než v době Palachova týdne v roce 1989. „Opravdu ten zásah v ten okamžik byl horší než na místech, kde jsem já mohl být ve dnech Palachova týdne. A tam jsem byl každý den,“ rozporoval Ševčík.

Připustil však, že na základě mnohaletých zkušeností s ním rozhodně Ševčíka nepovažuje za „proruského trolla“. Zároveň ale předpokládá, že by děkan podal odvolání k soudu. „Bohužel považuji za docela pravděpodobné, že pan Ševčík vyhraje u soudu,“ podotkl senátor Marek. Protože se domnívá, že by to poškodilo VŠE i Národohospodářskou fakultu, vyzval děkana k jeho rezignaci.

Na místě zasedání je přítomný i napadený, kterému měl Ševčík před Národním muzeem 11. března pomáhat. „Napadení teď řeší i GIBS. Opravdu jsem ho potkal dole, už jsem odcházel krvácející od muzea. Byl jsem napaden neprávem, nikoho jsem nelikvidoval. Můžu se jednoznačně zastat pana Ševčíka,“ řekl údajně napadený Karel Kočí. „Pan Ševčík nikoho nenapadal, vlajku strhávat nechtěl, byla to pouze občanská povinnost,“ doplnil Kočí.

Došlo také na projednávání poklesu zájmu o fakultu. Váňa ovšem argumentoval, že například na magisterský program obdrželi v roce 2021 278 přihlášek, v roce 2022 242 přihlášek a v roce 2023 283 přihlášek, tedy nejvíce za poslední tři roky. „Žádný pokles zájmu o studium na NF rovná se žádné poškození pověsti a tedy zájmu Národohospodářské fakulty,“ tvrdil Váňa.

To ovšem rozporoval senátor Petr Mazouch. Podle něj jde vidět pokles zájmu na klesajícím rozpočtu fakulty. „Rozpočet fakulty setrvale klesá, během posledních pěti let klesl téměř o tři miliony korun,“ řekl senátor Petr Mazouch. „Je tu obrovský odpad studentů hned na začátku studia. Důvody můžeme hledat různé, ale studenti, i když se tam přihlásí, tam nesetrvají,“ rozporoval tvrzení tiskového tajemníka NF Váni. Váňa připouští, že odchod studentů je problém. Nicméně to zdůvodňuje tím, že studium na fakultě je náročné.

Dvořák zároveň k případnému finálnímu odvolání potřebuje vyjádření fakultního senátu Národohospodářské fakulty, ať už bude kladné, či nikoliv. Ten měl o celé otázce rozhodnout již minulou středu, zasedání však přerušil. Údajně se totiž objevily „nové informace“.

Jednání fakultního senátu by mělo pokračovat poté, co budou vyhotovena mimo jiné právní stanoviska k rizikům odvolání děkana v souvislosti s možným zásahem ministerstva a poté, co se s novými podklady senátoři seznámí. Jeden ze senátorů celoškolského senátu, Štěpán Staněk přitom jednání AS NF označil za čistě obstrukční a účelové, což tiskový tajemník Daniel Váňa rozporuje.

Potřetí zvolený děkan Národohospodářské fakulty, který se do této funkce poprvé dostal v roce 2010, si již v minulosti prošel řadou kontroverzních kauz. Do popředí se dostala například ta, kdy se zapnutým modrým majáčkem předjel kolonu na dálnici D5. Měl také spory s některými vyučujícími a část z nich z fakulty odešla nebo jim nebyla prodloužena smlouva, jak na svém twitterovém účtu upozornil ekonom Libor Dušek, který na fakultě v minulosti sám působil.

Pozornost na sebe Ševčík opět strhl na podzim minulého roku, kdy se opakovaně zúčastnil proruských demonstrací. Již tehdy vydal rektor prohlášení, ve kterém zdůraznil, že jakékoli veřejné vystoupení děkana fakulty, ať je učiněno kdekoliv a kdykoliv, nelze dost dobře oddělit od jeho funkce. „Pokud je někdo děkanem, je jím 24 hodin denně,“ zaznělo v prohlášení.

V sobotu 11. března se přesto Ševčík podle fotografií zúčastnil demonstrace s názvem Česko proti bídě, kterou svolal Jindřich Rajchl. Ševčík tvrdí, že se na ní ocitl náhodou cestou z oběda v restauraci a u Národního muzea pouze pomáhal zraněnému. Po těchto událostech se tak rektor rozhodl Ševčíka vyzvat k rezignaci na funkci děkana. Ten tak však neučinil, celou záležitost proto rektor postoupil příslušným senátům.