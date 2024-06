Šéf uskupení Vít Rakušan podle svých slov o nominaci Nerudové jednal s předsedkyní EK Ursulou von der Leyenovou. Zmínil se také o tom, že STAN by se zamlouvalo portfolio, které zodpovídá za vyrovnávání rozdílů mezi regiony nebo příhraniční spolupráce.

„Mezi čtyřma očima při jednání s paní von der Leyenovou jasně padlo, že například akademická kariéra a kandidatura v přímé volbě prezidenta jsou určitě věci, které také hrají svoji roli. Pokud se podíváte na akademickou politiku je mnohdy mnohem dravější než ta reálná,“ řekl Rakušan k nominaci bývalé rektorky Mendelovy univerzity v Brně a uchazečky o Pražský hrad. „Svým dosavadním životem dokládá, že by funkci eurokomisařky zvládla,“ dodal.

Nerudová vyzdvihla schopnost hledat schůdná řešení. „K předpokladům, které by eurokomisař měl mít, patří mimo jiné schopnost komunikovat a hledat kompromis. Už mnohokrát se ukázalo, že ti, kteří převyšovali svými kompetencemi ostatní na startovní čáře, ztratili dech na prvních sto metrech,“ uvedla.

Výhrady k Nerudové měla už dříve ODS, minulý týden se přidala KDU-ČSL a TOP 09. „Nebudu se pouštět do personifikace, ale pravidlem je, a každý to ví, že v Evropské komisi řídí silná portfolia silné persony, které prošly vládami. Jsou to bývalí ministři, premiéři, vicepremiéři. Toto všichni vědí. A vědí to i lidé ve STAN,“ řekl Právu šéf lidovců Marian Jurečka.

O dostatečných zkušenostech Nerudová má pochybnosti i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Je pro nás klíčové, aby Česko mělo silné hospodářské či ekonomické portfolio. Předpokladem k tomu je nabídka politicky zkušené osobnosti,“ míní. Z TOP 09 zaznívají hlasy, že adeptů na českého zástupce v EK by mělo být více.

Podle informací e15 se právě Pekarová Adamová snažila loni přesvědčit Nerudovou, aby kandidovala za TOP 09. Někdejší rektorka ale kývla na nabídku STAN.

Nerudová označila kritiku vládních stran za běžnou součást politického boje. „Je to standardní okopávání kotníků,“ řekla.

Rakušan trvá na tom, že podle dohody s premiérem Petrem Fialou (ODS) kandidáta do EK navrhuje STAN. „Počkáme, jaký požadavek přijde od komise. Víme, že minule chtěla Ursulou von der Leyenovou dva nominanty – muže a ženu. Je možné, že se to stane i tentokrát. Vedu konzultace se všemi koaličními partnery při respektu k tomu, že nominujícím subjektem je STAN,“ podotkl. Mužským kandidátem by mohl být Jan Farský.

Spekuluje se ale také o ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi. „Pokud bych měl být tou osobou, která by mohla pomoci České republice získat významné, silné ekonomické portfolio a takovou nabídku bych dostal, tak neřeknu ne. Ale jinak jsem velmi spokojen, baví mě měnit ty věci v rámci agendy ministerstva průmyslu a je potřeba ještě celou řadu věcí dotáhnout a na to se soustředím,“ uvedl Síkela minulý měsíc v rozhovoru pro e15.

Spor o kandidáta na českého eurokomisaře vede STAN i s Piráty, kteří by v EK rádi měli europoslance a lídra své evropské kandidátky Marcela Kolaju. Rozhodující slovo bude mít vláda.

Fiala v polovině května řekl, že chce usilovat pro Česko o eurokomisaře, který nemá jen koordinační roli. „Navrhuje koalice Starostů a Pirátů, pochopil jsem, že by to měli být Starostové. Je to věc jejich debaty,“ sdělil premiér.