Čínské velvyslanectví míní, že Praha poškozuje spolupráci obou zemí | E15.cz

Čínské velvyslanectví v ČR označilo informace o "tzv. zpravodajské spolupráci" ambasády s čínskými firmami působícími v Česku za smyšlené. Vyhrazuje si právo podniknout další kroky. Velvyslanectví to uvedlo ve vyjádření mluvčího, které rozeslalo médiím a zveřejnilo na webu. Reaguje tak zřejmě na nedávnou informaci Českého rozhlasu - Radiožurnál, podle které zaměstnanci české pobočky telekomunikační společnosti Huawei údajně shromažďují citlivá data o lidech, s nimiž vedou obchodní jednání, a získané informace také probírají s lidmi z ambasády. Radiožurnálu to řekli bývalí zaměstnanci firmy. "V nedávné době jsme zaznamenali v některých českých médiích zprávy o tzv. zpravodajské spolupráci mezi Velvyslanectvím ČLR v ČR a čínskými firmami působícími v ČR. Očerňování čínského velvyslanectví v takových zprávách je naprosto nepodložené a zcela smyšlené, jedná se o šíření poplašných zpráv a nactiutrhání poškozující čínskou pověst," napsalo velvyslanectví. "Stavíme se rozhodně proti těmto tvrzením, vyhrazujeme si právo podniknout další kroky a povolat k odpovědnosti subjekt či subjekty vytvářející tyto fámy," uvedla ambasáda. Dva bývalí manažeři Huawei v Česku údajně museli do interního systému vyplňovat například údaje o soukromých zájmech klienta, počtu jeho dětí nebo o jeho finanční situaci. Přístup k informacím je podle nich řízen výhradně z centrály firmy v Číně. Jiný manažer Radiožurnálu řekl, že měl zjistit informace o státních úřednících, které poté firma pozvala na konferenci nebo cestu do Číny. Získané informace podle bývalého manažera řešili zaměstnanci firmy i na interních poradách z lidmi z čínské ambasády. USA přitvrzují vůči Huawei. Doplatíte na to, reagují Číňané Firma Huawei obvinění již dříve odmítla. Uvedla, že veškerá činnost a jednání zaměstnanců se řídí evropskými a českými pravidly GDPR. Navíc je podle firmy doplňuje interní směrnice, která vylučuje jakékoliv nepatřičné nakládání s osobními údaji. Podle rozhlasu ale o podobné praxi vědí i civilní a vojenská rozvědka. Bezpečnostní informační služba kvůli tomu pořádá pro úředníky i politiky bezpečnostní školení. Velvyslanectví bude podle vyjádření mluvčího nadále podporovat čínské podniky, aby se aktivně podílely na spolupráci mezi oběma zeměmi v různých oblastech a lépe sloužily společným zájmům obou zemí a obou národů. "Doufáme též, že česká strana poskytne čínským společnostem spravedlivé, rovné a nediskriminující podnikatelské prostředí pro jejich podnikání v ČR," doplnila ambasáda. Západní země včetně ČR řeší zapojení Huawei do komunikační infrastruktury. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v prosinci označil technologie Huawei a další čínské firmy ZTE za bezpečnostní riziko. Varování se týkalo systémů zařazených do tzv. kritické informační infrastruktury. Některé státní instituce pak omezily používání produktů firem a třeba Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z tendru za půl miliardy korun na portál Moje daně. Tendr následně zrušilo. Huawei se brání, že pro varování neexistují důkazy. BIS odmítá Zemanovu kritiku. Vláda naši práci oceňuje, říkají zpravodajci