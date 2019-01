Babiš: Je chyba, že nemáme velvyslanectví v Singapuru. Budu jednat s Petříčkem | E15.cz

Premiér Andrej Babiš považuje za chybu, že Česká republika nemá velvyslanectví v Singapuru. Novinářům to řekl po jednáních se singapurskou prezidentkou Halimah Yacobovou a s předsedou vlády Lee Hsien Loongem. Po návratu do vlasti chce Babiš otázku ambasády projednat s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem.

Babiš uvedl, že ho země uchvátila, se Singapurem by chtěl zintenzivnit vztahy. Singapurského premiéra pozval Babiš do Česka, za vhodný by považoval termín návštěvy v době, kdy bude Praha předsedat zemím Visegrádu (V4; ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

Babiš novinářům řekl, že ambasáda bude první věc, kterou chce projednat po návratu do Česka. "Je tady 17 velvyslanectví z Evropské unie, my to obsluhujeme z Indonésie, kdy pan velvyslanec navštíví Singapur třikrát ročně. Abychom zintenzivnili naše vztahy, potřebujeme tu mít velvyslanectví. Singapur je místo, kde můžeme dělat obrovský byznys," řekl premiér novinářům po dnešních schůzkách.

Velvyslanectví v Singapuru bylo zrušeno v roce 2008, zastupováním českých zájmů v Singapuru je pověřeno velvyslanectví v Indonésii. Znovuotevření ambasády ale není podle Babiše hotová věc. "Je to můj nápad. Budu to samozřejmě navrhovat panu Petříčkovi, myslím si, že by to mělo být naopak, že v Singapuru máme velvyslance, který dohlíží na Indonésii," dodal. V Singapuru nyní působí honorární konzul Kwee Liong Seen, s kterým má Babiš v plánu v úterý posnídat.

Babiš dnes v Singapuru zahájil svou týdenní cestu v Asii a uvedl, že ho země uchvátila. "Je sice desetkrát menší než ČR a má polovinu obyvatel, ale z hlediska HDP na obyvatele je de facto lídr na světě, je to brána do Asie," uvedl. Schůzky s místními lídry podle něj byly užitečné, protože Singapur řeší podobné problémy jako Česká republika. "Například téma migrace nebo nízké porodnosti," dodal. Babiše zaujala i povinná vojenská služba a početná armáda této jihoasijské země.

Premiér Lee Hsien Loong podle Babiše slíbil, že do Česka přijede. "Já jsem ho informoval, že od 1. července má ČR předsednictví V4, tak by to mohla být příležitost pro bilaterální návštěvu u nás i s tou V4," uvedl Babiš.

Evropská unie loni se Singapurem dojednala texty dohod o partnerství a spolupráci, volném obchodu a ochraně investic, které po ratifikaci a vstupu v platnost vytvoří nový rámec pro rozvoj těsnější spolupráce EU i ČR jakožto členské země EU se Singapurem.

"My jsme o tom mluvili, samozřejmě to podporujeme. Pokud vím, měl by to co nejdřív schválit Evropský parlament. Potom to musí všechny země ratifikovat. Nepředpokládám, že by to měl být problém," řekl Babiš.