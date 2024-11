Průměrná roční teplota v Česku letos poprvé v historii měření patrně přesáhne deset stupňů Celsia. Pokud by listopad a prosinec byly teplotně průměrné, činil by celoroční průměr 10,3 stupně, což je o šest desetin více než loni. Na svém účtu na síti X to uvedl meteorolog z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jáchym Brzezina. V pražském Klementinu se měří od roku 1775, v Brně od roku 1800.