Tramvaje na Václavské náměstí dorazí v roce 2023 | E15.cz

Rozšíření chodníků, výsadba nového stromořadí, snížení počtu parkovacích míst, samostatný pruh pro cyklisty a především tramvaje. Tak by se za dva roky měla začít proměňovat horní část Václavského náměstí.

Hlavní změnou oproti původní verzi návrhu rekonstrukce je způsob dopravního řešení, zejména vedení tramvajové tratě. Podle původního návrhu studie Cigler Marani Architects se měly tramvaje vrátit do své někdejší trasy ve středu náměstí.

„Koleje nepovedou středem náměstí, jako to bylo dřív. Naopak chceme, aby tam vznikl kvalitní veřejný prostor. Koleje by měly vést po okrajích, v podstatě v prostoru, kde dnes jezdí automobily. Když se tam vrátí tramvaje, umožní to, že prostor který máme spojen s taxikáři a veksláky, tak jej vrátíme místním,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

„Vozovky budou sdílené pro auta a tramvaje a střed náměstí je určen pěšákům. Vznikl tam 15 metrů široký prostor,“ přiblížil architekt Vladimír Vacek.

Na aktualizaci návrhu se podílel Institut plánování a rozvoje Prahy - IPR, podle kterého je návrat tramvají potřebný pro stabilizaci a rozvoj veřejné dopravy s tím, že na stavbu tramvajové trati na Václavském náměstí navazuje i připravované propojení s Hlavním nádražím.

Vítězný návrh vzešel z urbanisticko-architektonické soutěže již v roce 2005 ve spolupráci ateliéru Cigler Marani Architects (dnes Jakub Cigler Architekti). Nyní se aktualizovala část návrhu, která řeší horní část náměstí.

Kromě kolejí v horní části náměstí přibudou stromy a rozšířeny budou chodníky. Tramvaje přestaly na náměstí jezdit na začátku 80. let minulého století.

Na základě upravené studie město nyní nechá vypracovat dokumentaci nutnou pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. „Očekávám, že na konci roku 2021 bychom mohli mít všechna potřebná povolení. Na začátku roku 2022 bychom mohli začít stavět a na přelomu let 2022 a 2023 by mohlo být hotovo,“ řekl Scheinherr.

Náklady by se podle odhadů měly pohybovat okolo 250 milionů korun, přesná částka není známa.

Na jaře příštího roku by měla začít rekonstrukce spodní části náměstí od křížení s Vodičkovou a Jindřišskou ulicí směrem na Můstek. „Je zřejmé, že to místo potřebuje revitalizaci. Je málo tak padlých území, jako je spodní část Václavského náměstí,“ řekl Hlaváček.