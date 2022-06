V Česku opět roste černý trh s tabákem. Celníci zadrželi miliony pašovaných cigaret | E15.cz

Podle studie vzrostl v Česku počet vykouřených nelegálních cigaret na půl miliardy kusů. Jejich podíl na celkovém trhu s cigaretami tak loni vzrostl na 3,5 procenta, v prvním pandemickém roce 2020 to bylo přitom rekordně nízko, jen 1,9 procenta. Státní kasa tím loni přišla o zhruba 1,8 miliard korun na daních. Nejčastěji lidé z nelegálních cigaret kouřili ty pašované, po padělaných sáhl jen zlomek z nich.

Zvýšenou aktivitu pašeráků dokazují také celníci, kteří v posledním roce zadrželi několik kamionů plných nelegálních cigaret. Rekordní zátah se podařil loni před Vánoci pražským celníkům, kteří zadrželi 20,8 milionu pašovaných cigaret značky Marlboro. Únik na spotřební dani by v tom případě vyšel na více než 71 milionů korun.

Letos v lednu zase jihomoravští celníci zachytili sedm milionů kusů v kamionu mířícím do Slovinska. „Zkraje byly naloženy krabice plné roušek. Kontrolou z žebříku si ale celníci všimli, že za nimi se na paletách nachází jiný typ kartonů, a navíc byl cítit zřetelný pach tabáku. Po otevření vybrané krabice kontrolující hlídka zjistila, že je plná kartonů neznačených cigaret,“ popisuje tisková mluvčí celníků Lada Temňáková jeden ze zátahů. Další miliony cigaret od té doby celníci zadrželi při záchytech v dalších částech republiky.

V celé Evropské unii se loni vykouřilo 35,5 miliardy kusů nelegálních cigaret. „V roce 2021 celková spotřeba cigaret v EU klesla, zatímco nelegální trh nadále rostl. K tomuto nárůstu přispěla především Francie, kde spotřeba padělaných cigaret vzrostla oproti předchozímu roku o 33 procent. Francie zůstává největším trhem s nelegálními cigaretami v EU,“ píše se ve studii KPMG, podle které lidé sahají po nelegálních cigaretách i kvůli vysoké inflaci.

Tabákové firmy tvrdí, že je to způsobené příliš vysokým zdaněním konvenčních cigaret. „Je znepokojující, že v zemích, které mají vysoké spotřební daně na cigarety, jako například ve Francii, namísto toho, aby docházelo k poklesu počtu kuřáků, pozorujeme nárůst spotřeby nelegálních cigaret,“ říká Grégoire Verdeaux ze společnosti Philip Morris, která si studii u KPMG zadala. „Ve Francii se za posledních pět let průměrná cena krabičky legálních cigaret zvýšila o více než polovinu, zatímco počet dospělých kuřáků klesl jen nepatrně,“ dodal. Společnost vidí budoucnost v cenovém zvýhodnění alternativ, jako je zahřívaný tabák, což je trh, kterému dominuje.

Lékařka a odbornice na závislost na tabáku Eva Králíková má jiný názor. Cena cigaret by se podle ní měla pohybovat kolem 300 až 400 korun za krabičku, krabičky by měly mít jednotné balení s obrázkovým varováním a cigarety by se měly prodávat jen v trafikách, ne v obchodech s potravinami. Za bezpečnější alternativu považuje Králíková elektronické cigarety, zdravotní důsledky inhalování zahřívaného tabáku jsou podle ní diskutabilní. Společenské náklady kouření podle ní převažují příjem z daní, podle zahraničních dat dosahují v Česku až 150 miliard korun. „Nejvyšší náklady nejsou na zdravotnictví, ale je to ztráta ekonomicky aktivních let,“ uvedla lékařka.