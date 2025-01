Vláda chce do voleb stihnout prosadit hlavně takzvanou flexinovelu zákoníku práce, trestní či energetickou novelu a reformu dávek. Chce také podepsat smlouvu na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Pokračovat chce ve výstavbě silnic a modernizaci armády. V CNN Prima News to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Považuje za svou chybu, že vláda po začátku války na Ukrajině neřekla, že její předvolební sliby neplatí a musí postupovat tak, aby Česko situací provedla.

„Pro mě je důležité, abychom dělali věci, které posilují konkurenceschopnost České republiky, zlepšují život lidí a zvyšují naši prosperitu včetně mezd. To je potřeba říct, to určuje ty priority,“ uvedl Fiala.

Podle něj tak kabinet chce do voleb stihnout prosadit flexinovelu zákoníku práce. Jako další zmínil premiér trestní novelu s alternativními tresty a jinými sazbami. „Máme přetížené věznice, oprávněně je ten systém kritizovaný, ta novela je připravena,“ řekl Fiala. Za zásadní změnu označil reformu dávek. Nahrazení čtyř dosavadních příspěvků jednou podporou je nastaveno víc individuálně a motivuje k hledání práce a dodržování pravidel, uvedl předseda vlády. Čtvrtou normou je energetická novela s umožněním rychlejší výstavby plynových elektráren.

V plánu má kabinet i nelegislativní kroky. „Určitě chci, abychom podepsali smlouvu na dostavbu Dukovan. Chci, abychom pokračovali v tom rekordním tempu otvírání a zahajování dopravních staveb, pokud jde o dopravní infrastrukturu. Určitě budeme pokračovat v modernizaci armády. Tam díky tomu, že dáváme dvě procenta HDP do obrany, tak máme možnost provádět opravdu výraznou modernizaci armády,“ vyjmenoval premiér.

Opozice už ohlásila, že chystá při projednávání návrhů ve Sněmovně obstrukce. Podle Fialy obstruují opoziční politici permanentně, označil to za zneužívání sněmovního jednacího řádu. Byl by pro jeho změnu. Míní, že by ho koalice měla ještě zkusit upravit. „Teoreticky to stihnutelné je, prakticky asi ne,“ dodal předseda vlády.

Je přesvědčen o tom, že letošní rok přinese Česku ekonomické oživení. Řekl, že kabinet pak má několik měsíců na to, aby důvěru lidí získal zpátky. „Byla chyba, když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, já jsem měl jasně veřejně říct: Žádné předvolební sliby neplatí, je tu válka. Budeme postupovat tak, abychom tím Českou republiku provedli... Měli jsme jasně na začátku říct – i když jsme viděli, že opozice místo toho, aby se za nás postavila a táhli jsme v těžkých časech za jeden provaz, to využila k vytváření blbé nálady a kritizování každého kroku, který jsme udělali – tak jsem měl říct tuto větu, ta by byla poctivá,“ uvedl Fiala. Podle něj se i tak podařilo „do značné míry“ sliby splnit.